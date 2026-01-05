Bình luận của Ronaldo về Amorim gây sốt trở lại

Siêu sao Cristiano Ronaldo từng lên tiếng bênh vực HLV Ruben Amorim trong giai đoạn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thành tích không tốt tại MU.

Ronaldo từng bênh vực Amorim.

Tháng 12/2024, tại lễ trao giải Globe Soccer Awards, Ronaldo công khai bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Amorim dù MU đang chìm sâu trong khủng hoảng.

“Tôi đã nói điều này từ một năm rưỡi trước và vẫn giữ nguyên quan điểm. Vấn đề của MU không nằm ở các huấn luyện viên", Ronaldo chia sẻ. “Hãy tưởng tượng một bể cá bị bệnh. Bạn bắt một con cá ra ngoài để chữa trị, nhưng khi thả nó trở lại bể cũ, nó lại tiếp tục bị bệnh. MU cũng như vậy. Không chỉ HLV, mà còn rất nhiều khía cạnh khác đang có vấn đề".

Phát ngôn này của Ronaldo bất ngờ gây sốt trở lại sau khi MU quyết định sa thải Amorim vào chiều 5/1 (giờ Hà Nội). Nhiều CĐV cho rằng CR7 nhìn ra vấn đề cốt lõi của MU từ rất lâu: sự bất ổn trong bộ máy điều hành, chiến lược dài hạn thiếu nhất quán và áp lực khổng lồ đè nặng lên bất kỳ HLV nào đặt chân tới Old Trafford.

Dù vậy, theo các nguồn tin nội bộ của MU, quyết định sa thải Amorim không xuất phát từ bất kỳ cuộc đấu tranh quyền lực nào hay những phát biểu mang tính công kích ban lãnh đạo của HLV này. Tờ M.E.N cho biết quyết định được đưa ra dựa trên màn trình diễn trên sân cỏ, khi “Quỷ đỏ” thiếu những dấu hiệu tiến bộ và phát triển như kỳ vọng ở mùa này.

Thông tin này được phía nội bộ MU cung cấp nhằm phản bác các cáo buộc từ một số tờ báo, cho rằng Amorim bị sa thải sau khi thất bại trong “cuộc chiến quyền lực” liên quan đến chính sách chuyển nhượng.

