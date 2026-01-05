Vụ Amorim phơi bày mặt điên rồ ở Premier League

Ruben Amorim và Enzo Maresca, hai HLV được vinh danh trong hai tháng gần nhất tại Premier League, đều bất ngờ bị sa thải ngay đầu năm mới.

Amorim bị MU sa thải vào chiều 5/1 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Vào tháng 10/2025, Amorim được vinh danh là HLV hay nhất tháng tại Premier League sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland (2-0), Liverpool (2-1) và Brighton (4-2).

Sau đó một tháng, đến lượt Enzo Maresca giành giải khi giúp Chelsea có chuỗi bất bại (3 thắng, 1 hòa) tại giải quốc nội. Nhà cầm quân người Italy gây chú ý nhờ triết lý bóng đá hiện đại, đề cao kiểm soát bóng và pressing tầm cao, góp phần giúp đội chủ sân Stamford Bridge cải thiện rõ rệt cả về lối chơi lẫn thành tích.

Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như Premier League, áp lực dành cho các HLV là rất lớn. Điểm chung của cả Amorim và Maresca trước khi bị sa thải là họ đều công khai chỉ trích ban lãnh đạo.

Theo cựu hậu vệ Gary Neville, khi một HLV bắt đầu thể hiện sự không hài lòng với ban lãnh đạo hoặc ám chỉ những bất ổn nội bộ trước truyền thông, đó thường là dấu hiệu không mấy tích cực. Và kịch bản tồi tệ nhất xảy ra với cả Amorim lẫn Maresca, khi hai nhà cầm quân này đều phải ra đi ngay trong ngày đầu năm mới.

Maresca và Amorim lần lượt trở thành những HLV thứ 5 và 6 mất việc tại Premier League mùa này. Trước đó, Nuno Santo, Graham Potter, Ange Postecoglou và Vitor Pereira cũng bị sa thải. Đáng chú ý, Nottingham Forest gây sốc khi thay tới hai HLV trong cùng một mùa giải (Nuno Santo và Postecoglou).

