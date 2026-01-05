Chị gái Mainoo ăn mừng

Ngay sau thông tin Ruben Amorim rời MU, chị gái của tiền vệ Kobbie Mainoo, Ama, lên mạng xã hội để thể hiện sự vui mừng của gia đình.

Chị gái Mainoo vui mừng khi Amorim bị sa thải.

Trước đó, anh trai cùng mẹ khác cha của Mainoo mặc áo in dòng chữ "Free Mainoo" tại Old Trafford, phản ánh sự bất bình trước tình trạng bị đày ải trên băng ghế dự bị MU của cầu thủ trẻ.

Giờ đây, sau khi Amorim bị sa thải, chị gái Mainoo chia sẻ trên Instagram hình ảnh cô gái tươi cười, ngầm bày tỏ niềm vui của gia đình trước quyết định của nửa đỏ thành Manchester.

Bản thân Mainoo chưa lên tiếng về việc Amorim ra đi và hiện dưỡng thương, theo chia sẻ của chính chiến lược gia Bồ Đào Nha trong buổi họp báo trước trận hòa Leeds United 1-1. Việc này đồng thời mở ra hy vọng cho cầu thủ trẻ có cơ hội chứng tỏ bản thân dưới triều đại HLV mới tại MU.

Thông báo sa thải Amorim được CLB công bố vào chiều 5/1, kết thúc hành trình 14 tháng dẫn dắt "Quỷ đỏ". Trong thời gian tại Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thắng 15, thua 19 trong 47 trận Premier League. Nguyên nhân bị sa thải được tiết lộ là do rạn nứt mối quan hệ bên trong CLB.

Amorim chịu áp lực nặng nề từ người hâm mộ và giới truyền thông vì cách sử dụng cầu thủ, với những cái tên như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hay Rasmus Hojlund đều bị đẩy khỏi đội bóng.

Tuy nhiên, Mainoo lại không được tạo điều kiện ra đi, dù chỉ có vỏn vẹn 11 lần vào sân ở Premier League mùa này, tất cả đều từ băng ghế dự bị. Màn trình diễn sáng giá của tiền vệ 20 tuổi trước đó khiến nhiều người bất ngờ với cách Amorim hạn chế cơ hội thi đấu của anh.