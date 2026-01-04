Đề nghị khó tin dành cho Mainoo

Besiktas bất ngờ tiếp cận MU để hỏi mượn tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo, trong bối cảnh tương lai của tài năng người Anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas hỏi thăm tình hình của Mainoo và bày tỏ mong muốn mượn tiền vệ 20 tuổi này theo bản hợp đồng kéo dài 18 tháng. Đây được xem là một đề nghị rất táo bạo. Thông thường, các bản hợp đồng cho mượn chỉ kéo dài khoảng 6 tháng hoặc 1 năm.

Giao kèo hiện tại của Mainoo với MU còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Điều này đồng nghĩa, nếu chấp nhận cho mượn dài hạn, "Quỷ đỏ" khả năng phải kích hoạt điều khoản gia hạn hoặc gia hạn mới để bảo toàn giá trị cầu thủ.

Ngoài Besiktas, Napoli cũng được cho là theo sát Mainoo và sẵn sàng vào cuộc nếu MU bật đèn xanh. Dù vậy, các nguồn tin nhấn mạnh rằng nếu một CLB Premier League tham gia cuộc đua trong thời gian tới, họ sẽ nhanh chóng chiếm lợi thế lớn nhất trong thương vụ.

Lý do là Mainoo ưu tiên ở lại nước Anh. Ở tuổi 20, việc tiếp tục thi đấu tại Premier League giúp anh duy trì nhịp độ đỉnh cao, mức độ cạnh tranh và đặc biệt là giữ vị trí trong tầm theo dõi của tuyển Anh.

Kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford vào tháng 11/2024, Mainoo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm suất đá chính. Tại mùa giải 2025/26, anh mới ra sân 12 trận, nhưng chỉ duy nhất một lần được đá chính, còn lại đều vào sân từ ghế dự bị với thời gian hạn chế.