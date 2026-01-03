Tương lai Mainoo, Zirkzee được định đoạt

HLV Ruben Amorim vừa đưa ra tuyên bố dứt khoát về kế hoạch nhân sự của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

MU không để Zirkzee rời đi. Ảnh: Reuters.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, MU sẽ không có bất kỳ sự xáo trộn nào về lực lượng trong tháng 1, cả ở chiều mua lẫn bán. Phát biểu trước trận đấu với Leeds, HLV Amorim yêu cầu toàn đội tập trung cho chặng đường còn lại của Premier League.

“Thị trường chuyển nhượng sẽ không làm thay đổi điều gì. Chúng tôi không có cuộc trao đổi nào về việc bổ sung hay chia tay cầu thủ. MU đang trong một quá trình xây dựng, có định hướng rõ ràng và cần sự ổn định”, ông khẳng định.

Quyết định này giáng đòn mạnh vào Zirkzee, tiền đạo được Roma hỏi mượn trong những tuần qua. Dù vừa ghi bàn trong trận hòa 1-1 gây thất vọng trước Wolves hôm 31/12/2025, Zirkzee vẫn bị rút ra ngay sau giờ nghỉ và tiếp tục gây thất vọng với phong độ thiếu ổn định.

Trong khi đó, Mainoo cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. Tiền vệ này đang chấn thương và chưa đá chính bất kỳ trận đấu nào tại Premier League mùa này. Trước đó, Mainoo từng đề đạt nguyện vọng ra đi theo dạng cho mượn hồi tháng 8 để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn nhưng bị từ chối.

Trong bối cảnh MU đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng do chấn thương và giải AFCON 2025 đang diễn ra, HLV Amorim không sẵn sàng để bất kỳ cầu thủ nào rời Old Trafford. Với lập trường cứng rắn của HLV người Bồ Đào Nha, kỳ chuyển nhượng mùa đông của MU được dự báo khá yên ắng.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.