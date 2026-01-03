Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khi 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo lớn hơn chiến thuật

  • Thứ bảy, 3/1/2026 05:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Một câu chuyện tưởng như đùa cợt của Ronaldo Nazario lại phơi bày ranh giới mong manh giữa quyền lực chuyên môn và sức nặng của biểu tượng tại Real Madrid.

Huyền thoại Ronaldo người Brazil từng có thời gian khoác áo Real Madrid.

Huyền thoại Ronaldo người Brazil kể lại kỷ niệm về Vanderlei Luxemburgo bằng giọng cười sảng khoái, nhưng phía sau đó là một lát cắt rất thật của Real Madrid thời Galacticos.

Luxemburgo, theo lời R9, là một HLV giỏi, thông minh, có ê-kíp xuất sắc. Ông không thiếu kiến thức bóng đá, cũng không thiếu cá tính. Thứ ông thiếu là khả năng “đọc” phòng thay đồ đầy sao.

Ở Real Madrid, thay một cầu thủ bình thường ra sân là quyết định chiến thuật. Nhưng thay Ronaldo ra sân, trận này qua trận khác, lại là một tuyên bố quyền lực. Và tại Bernabeu, không phải tuyên bố nào cũng được chấp nhận.

Chủ tịch Florentino Perez hiểu điều đó hơn ai hết. Ông hiểu rằng hàng chục nghìn khán giả mua vé không chỉ để xem một đội bóng vận hành trơn tru, mà để thấy R9, biểu tượng của bóng đá đẹp, của sự mê hoặc thuần túy. Khi Chủ tịch Real Madrid phải trực tiếp hỏi HLV vì sao cứ thay Ronaldo ra, cán cân quyền lực đã nghiêng.

Luxemburgo phản ứng đúng theo tư duy của một HLV thuần túy: “Tôi là HLV, đó là quyết định của tôi”. Câu trả lời ấy đúng về nguyên tắc, nhưng sai về bối cảnh. Ở Real Madrid, đặc biệt là giai đoạn Galacticos, quyền lực chuyên môn luôn song hành, và đôi khi lép vế, trước giá trị thương mại, biểu tượng và cảm xúc của người hâm mộ.

Ronaldo anh 1

Những chuyện hậu trường ở Real vừa được R9 chia sẻ.

Câu kết của Florentino Perez, “mời ông qua phòng nhân sự”, không chỉ là một mẩu hài hước. Nó là thông điệp lạnh lùng về thực tế huấn luyện tại những CLB siêu quyền lực. Bạn có thể đúng về chiến thuật, nhưng nếu đi ngược lại DNA của đội bóng, bạn sẽ thua.

Câu chuyện của R9 không nhằm hạ thấp Luxemburgo. Ngược lại, nó cho thấy một HLV giỏi vẫn có thể thất bại nếu không kiểm soát được mối quan hệ con người. Bóng đá đỉnh cao không chỉ là bảng chiến thuật, mà còn là tâm lý, ngôi sao và chính trị.

Và ở Real Madrid, nơi các huyền thoại không chỉ đá bóng mà còn đại diện cho cả một đế chế, thay Ronaldo ra sân đôi khi không phải là quyết định chuyên môn. Đó là một canh bạc. Luxemburgo đã đặt cược. Và ông thua.

Hà Trang

Ronaldo Cristiano Ronaldo Vanderlei Luxemburgo Phòng nhân sự Lát cắt Florentino Perez Thuần túy

    Đọc tiếp

    Ronaldo khong dung lai, Messi thi co hinh anh

    Ronaldo không dừng lại, Messi thì có

    16:00 1/1/2026 16:00 1/1/2026

    0

    Khi một người vẫn sống bằng kỷ lục và bàn thắng, người kia đã chọn tận hưởng bóng đá. Đó là khác biệt lớn nhất giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở chặng cuối sự nghiệp.

    Chu tich FIFA ung ho quan diem cua Ronaldo hinh anh

    Chủ tịch FIFA ủng hộ quan điểm của Ronaldo

    13 giờ trước 20:12 2/1/2026

    0

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gián tiếp ủng hộ tuyên bố từng gây nhiều tranh cãi của Cristiano Ronaldo về vị thế ngày càng lớn mạnh của Saudi Pro League.

    Noi o dat do cua Ronaldo khi giai nghe hinh anh

    Nơi ở đắt đỏ của Ronaldo khi giải nghệ

    14 giờ trước 20:00 2/1/2026

    0

    Siêu biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng của Cristiano Ronaldo vừa được hoàn thành, nằm tại khu nghỉ dưỡng ven biển cách Lisbon chừng 50 km.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý