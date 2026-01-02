Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch FIFA ủng hộ quan điểm của Ronaldo

  Thứ sáu, 2/1/2026 20:12 (GMT+7)
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gián tiếp ủng hộ tuyên bố từng gây nhiều tranh cãi của Cristiano Ronaldo về vị thế ngày càng lớn mạnh của Saudi Pro League.

Ronaldo từng khẳng định Saudi Pro League có tính cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Trung Đông, người đứng đầu FIFA thừa nhận giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đang phát triển với tốc độ rất nhanh và dần khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu.

Theo ông Infantino, Saudi Arabia không chỉ đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, tổ chức giải đấu mà còn thành công trong việc thu hút hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải.

"Saudi Arabia trở thành một trung tâm lớn của bóng đá thế giới. Họ đi đúng hướng để vươn lên nhóm những giải đấu hàng đầu toàn cầu", Chủ tịch Infantino nhấn mạnh. Phát biểu này được xem là sự đồng thuận rõ ràng với nhận định trước đó của Ronaldo khi anh khẳng định Saudi Pro League có tính cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Ronaldo gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022, mở ra làn sóng ngôi sao đổ bộ Trung Đông. Kể từ đó, Saudi Pro League liên tục đón chào những tên tuổi lớn như Karim Benzema, Sadio Mane, Joao Felix hay Ruben Neves. Chính sự hiện diện của các cầu thủ đẳng cấp quốc tế giúp giải đấu nâng tầm hình ảnh và thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Bên cạnh đó, việc Saudi Arabia được FIFA chọn đăng cai World Cup 2034 cũng được xem là dấu mốc lịch sử, cho thấy niềm tin của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới vào tiềm năng phát triển của quốc gia này.

