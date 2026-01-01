Tiền đạo CLB Thái Lan ghi nhiều bàn hơn cả Ronaldo

Kylian Mbappe (Real Madrid/Pháp) – 66 bàn/67 trận: Mbappe khép lại năm 2025 với hiệu suất gần như hoàn hảo, trung bình một bàn mỗi trận. Ngôi sao người Pháp bùng nổ trong màu áo Real Madrid, trở thành mũi nhọn số một tại Bernabeu và vươn lên dẫn đầu cuộc đua ghi bàn toàn cầu.