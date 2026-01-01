Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo CLB Thái Lan ghi nhiều bàn hơn cả Ronaldo

  • Thứ năm, 1/1/2026 16:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Guilherme Bissoli, tiền đạo đang thi đấu cho Buriram United của Thái Lan, gây bất ngờ khi ghi nhiều bàn hơn cả Cristiano Ronaldo trong năm 2025.

Ronaldo anh 1

Kylian Mbappe (Real Madrid/Pháp) – 66 bàn/67 trận: Mbappe khép lại năm 2025 với hiệu suất gần như hoàn hảo, trung bình một bàn mỗi trận. Ngôi sao người Pháp bùng nổ trong màu áo Real Madrid, trở thành mũi nhọn số một tại Bernabeu và vươn lên dẫn đầu cuộc đua ghi bàn toàn cầu.
Ronaldo anh 2

Harry Kane (Bayern Munich/Anh) – 60 bàn/65 trận: Sự ổn định tiếp tục là thương hiệu của Kane. Thủ quân tuyển Anh duy trì hiệu suất ghi bàn cao ở Bundesliga lẫn đấu trường quốc tế, chứng minh đẳng cấp của một trung phong toàn diện hàng đầu châu Âu.
Ronaldo anh 3

Erling Haaland (Manchester City/Na Uy) – 57 bàn, 55 trận: Haaland vẫn là "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ nhất Premier League. Hiệu suất hơn một bàn/trận, cùng những kỷ lục cá nhân liên tiếp bị xô đổ, giúp tiền đạo người Na Uy duy trì vị thế trong nhóm chân sút đáng sợ nhất.
Ronaldo anh 4

Kevin Hernandez (Puerto Rico SSC/Puerto Rico) - 48 bàn, 37 trận: Không phải cái tên đình đám, nhưng Hernandez gây chú ý mạnh nhờ hiệu suất ghi bàn cao nhất top 10. Trung bình hơn 1,3 bàn mỗi trận, tiền đạo vô danh này là hiện tượng thật sự của năm 2025.
Ronaldo anh 5

Victor Osimhen (Galatasaray/Nigeria) – 46 bàn, 52 trận: Sau khi rời Napoli, Osimhen tiếp tục duy trì phong độ săn bàn đỉnh cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh vừa cho thấy sự hiệu quả ở CLB, vừa là trụ cột không thể thay thế của tuyển Nigeria.
Ronaldo anh 6

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) – 46 bàn, 54 trận: Ở tuổi 38, Messi vẫn khiến cả thế giới nể phục. Không còn bùng nổ như thời đỉnh cao, nhưng siêu sao người Argentina vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Inter Miami trong mùa giải vô địch MLS lịch sử.
Ronaldo anh 7

Vangelis Pavlidis (Benfica/Hy Lạp) – 45 bàn, 73 trận: Pavlidis duy trì phong độ ổn định sau khi chuyển từ AZ Alkmaar sang Benfica. Anh ghi bàn đều đặn ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu, trở thành chân sút đáng tin cậy của đội bóng Bồ Đào Nha.
Ronaldo anh 8

Guilherme Bissoli (Buriram United/Brazil) – 44 bàn, 60 trận: Thi đấu tại Đông Nam Á, Bissoli vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ với khả năng ghi bàn đều đặn, góp phần đưa anh vào nhóm chân sút hàng đầu thế giới năm 2025. Chính Bissoli là người ghi bàn trong trận Buriram hòa CAHN 1-1 ở Cúp các CLB Đông Nam Á hồi đầu tháng 12 năm vừa qua.
Ronaldo anh 9

Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Bồ Đào Nha) – 41 bàn, 46 trận: Dù sắp bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn không chịu rời cuộc chơi. Anh tiếp tục ghi bàn ở Saudi Pro League và đội tuyển Bồ Đào Nha, khẳng định bản năng sát thủ hiếm có.
Ronaldo anh 10

Jorge Rivera (Metropolitan FA/Puerto Rico) – 40 bàn, 35 trận: Rivera là bất ngờ lớn của bảng xếp hạng. Thi đấu ở giải ít tên tuổi, nhưng hiệu suất ghi bàn ấn tượng giúp anh góp mặt trong top 10 chân sút hay nhất năm.

Ngày Mourinho làm Ronaldo bật khóc

Một chi tiết tưởng nhỏ trong lời kể của Luka Modric hé lộ góc khuất ít ai biết về Cristiano Ronaldo và thứ kỷ luật thép mà Jose Mourinho áp đặt tại Real Madrid.

19 giờ trước

Ronaldo gửi lời thách thức mới

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 với 41 bàn cho CLB và đội tuyển. Ở tuổi 40, anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn trên mốc 40 trong ba năm liên tiếp.

23 giờ trước

Messi vẫn là số một của Argentina

Năm 2025 khép lại với một thực tế quen mà vẫn đáng kinh ngạc: Lionel Messi vẫn là cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn nhất, trong khi phía sau anh là cả một thế hệ săn bàn đủ chiều sâu và sức cạnh tranh.

24:1453 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Bruno Fernandes la so mot o MU hinh anh

Bruno Fernandes là số một ở MU

13 phút trước 19:00 1/1/2026

0

Khi Manchester United loay hoay tìm bản sắc, Bruno Fernandes lặng lẽ làm điều quen thuộc nhất: tạo ra khác biệt bằng những con số không ai theo kịp.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo 2025 ghi bàn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý