Kylian Mbappe (Real Madrid/Pháp) – 66 bàn/67 trận: Mbappe khép lại năm 2025 với hiệu suất gần như hoàn hảo, trung bình một bàn mỗi trận. Ngôi sao người Pháp bùng nổ trong màu áo Real Madrid, trở thành mũi nhọn số một tại Bernabeu và vươn lên dẫn đầu cuộc đua ghi bàn toàn cầu.
Harry Kane (Bayern Munich/Anh) – 60 bàn/65 trận: Sự ổn định tiếp tục là thương hiệu của Kane. Thủ quân tuyển Anh duy trì hiệu suất ghi bàn cao ở Bundesliga lẫn đấu trường quốc tế, chứng minh đẳng cấp của một trung phong toàn diện hàng đầu châu Âu.
Erling Haaland (Manchester City/Na Uy) – 57 bàn, 55 trận: Haaland vẫn là "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ nhất Premier League. Hiệu suất hơn một bàn/trận, cùng những kỷ lục cá nhân liên tiếp bị xô đổ, giúp tiền đạo người Na Uy duy trì vị thế trong nhóm chân sút đáng sợ nhất.
Kevin Hernandez (Puerto Rico SSC/Puerto Rico) - 48 bàn, 37 trận: Không phải cái tên đình đám, nhưng Hernandez gây chú ý mạnh nhờ hiệu suất ghi bàn cao nhất top 10. Trung bình hơn 1,3 bàn mỗi trận, tiền đạo vô danh này là hiện tượng thật sự của năm 2025.
Victor Osimhen (Galatasaray/Nigeria) – 46 bàn, 52 trận: Sau khi rời Napoli, Osimhen tiếp tục duy trì phong độ săn bàn đỉnh cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh vừa cho thấy sự hiệu quả ở CLB, vừa là trụ cột không thể thay thế của tuyển Nigeria.
Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) – 46 bàn, 54 trận: Ở tuổi 38, Messi vẫn khiến cả thế giới nể phục. Không còn bùng nổ như thời đỉnh cao, nhưng siêu sao người Argentina vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Inter Miami trong mùa giải vô địch MLS lịch sử.
Vangelis Pavlidis (Benfica/Hy Lạp) – 45 bàn, 73 trận: Pavlidis duy trì phong độ ổn định sau khi chuyển từ AZ Alkmaar sang Benfica. Anh ghi bàn đều đặn ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu, trở thành chân sút đáng tin cậy của đội bóng Bồ Đào Nha.
Guilherme Bissoli (Buriram United/Brazil) – 44 bàn, 60 trận: Thi đấu tại Đông Nam Á, Bissoli vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ với khả năng ghi bàn đều đặn, góp phần đưa anh vào nhóm chân sút hàng đầu thế giới năm 2025. Chính Bissoli là người ghi bàn trong trận Buriram hòa CAHN 1-1 ở Cúp các CLB Đông Nam Á hồi đầu tháng 12 năm vừa qua.
Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Bồ Đào Nha) – 41 bàn, 46 trận: Dù sắp bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn không chịu rời cuộc chơi. Anh tiếp tục ghi bàn ở Saudi Pro League và đội tuyển Bồ Đào Nha, khẳng định bản năng sát thủ hiếm có.
Jorge Rivera (Metropolitan FA/Puerto Rico) – 40 bàn, 35 trận: Rivera là bất ngờ lớn của bảng xếp hạng. Thi đấu ở giải ít tên tuổi, nhưng hiệu suất ghi bàn ấn tượng giúp anh góp mặt trong top 10 chân sút hay nhất năm.
