Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngày Mourinho làm Ronaldo bật khóc

  • Thứ năm, 1/1/2026 00:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một chi tiết tưởng nhỏ trong lời kể của Luka Modric hé lộ góc khuất ít ai biết về Cristiano Ronaldo và thứ kỷ luật thép mà Jose Mourinho áp đặt tại Real Madrid.

Ronaldo trong màu áo Al Nassr.

“Ông ấy từng khiến Cristiano Ronaldo khóc”. Chỉ một câu nói của Luka Modric, ngôi sao từng khoác áo Real Madrid, cũng đủ làm rung chuyển ký ức về thời Mourinho ở Bernabeu. Không phải vì một trận thua, không phải vì một sai lầm chí mạng, mà chỉ vì Ronaldo… không đuổi theo hậu vệ đối phương trong một pha phòng ngự.

Trong mắt số đông, CR7 là biểu tượng của khát vọng, của tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Nhưng Modric khẳng định chính anh thấy Mourinho trách mắng Ronaldo trong phòng thay đồ đến mức siêu sao người Bồ Đào Nha bật khóc. Không phải vì bị xúc phạm, mà vì bị chạm vào lòng tự trọng.

Mourinho không phân biệt ngôi sao hay cầu thủ trẻ. Với ông, Sergio Ramos hay một tân binh cũng phải chịu cùng tiêu chuẩn. Ai làm chưa đủ, ông nói thẳng. Cách tiếp cận ấy có thể gây tổn thương, nhưng nó phản ánh thứ bóng đá mà Mourinho tin tưởng: kỷ luật đặt trên tất cả.

Với Ronaldo, câu chuyện ấy càng đặc biệt. Đó là giai đoạn CR7 đang ở đỉnh cao tại Real Madrid, khi anh được coi là trung tâm của mọi hệ thống.

Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc không lùi về hỗ trợ phòng ngự cũng đủ để Mourinho làm ầm lên. Đó không phải sự khắc nghiệt mù quáng. Đó là thông điệp rằng không ai được miễn trừ trách nhiệm.

Ronaldo anh 1

Modric nói Mourinho là HLV khó tính nhất mà anh từng làm việc cùng, nhưng cũng là người trung thực nhất.

Modric nói Mourinho là HLV khó tính nhất mà anh từng làm việc cùng, nhưng cũng là người trung thực nhất. Ông đối xử với mọi cầu thủ như nhau.

Mourinho có thể làm người khác đau, nhưng không bao giờ nói sau lưng. Và chính sự thẳng thắn ấy khiến nhiều cầu thủ, trong đó có Modric, dành cho Mourinho sự tôn trọng đặc biệt.

Ở chiều ngược lại, câu chuyện cũng cho thấy một Ronaldo rất khác. Không phải tượng đài bất khả xâm phạm, mà là một con người với cảm xúc, với áp lực và với nỗi sợ làm không đủ tốt. Bị Mourinho mắng vì không đuổi theo một hậu vệ, CR7 khóc không phải vì bị xúc phạm, mà vì anh biết tiêu chuẩn của mình luôn phải ở mức cao nhất.

Trong bóng đá hiện đại, người ta nói nhiều về quản trị con người, về giao tiếp mềm mại. Nhưng câu chuyện từ Modric nhắc lại một thực tế khác: có những thời điểm, sự nghiêm khắc mới là thứ giữ cho tập thể không trượt khỏi quỹ đạo.

Mourinho làm Ronaldo khóc. Nhưng có lẽ chính những khoảnh khắc khắc nghiệt ấy đã góp phần tạo nên một CR7 vĩ đại, người không bao giờ cho phép bản thân lười biếng, dù chỉ trong một pha phòng ngự.

Hà Trang

Ronaldo Cristiano Ronaldo Mourinho Sergio Ramos Luka Modric Luka Modric Trách mắng Cristiano Ronaldo Chí mạng Đuổi theo

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Ronaldo gui loi thach thuc moi hinh anh

Ronaldo gửi lời thách thức mới

10 giờ trước 20:00 31/12/2025

0

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 với 41 bàn cho CLB và đội tuyển. Ở tuổi 40, anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn trên mốc 40 trong ba năm liên tiếp.

Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

19 giờ trước 11:00 31/12/2025

0

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý