Màn ăn mừng thổi bùng tranh cãi của Ronaldo

Pha ăn mừng phấn khích của Cristiano Ronaldo ở trận gặp Al Ettifaq tại vòng 12 Saudi Pro League đã tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Màn ăn mừng của Ronaldo gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Phút 67 của trận đấu trên sân Abdullah Al Dabil, Ronaldo ngã xuống sau một tình huống không chiến. Tuy nhiên, khi vừa đứng dậy, bóng lại bất ngờ đập trúng lưng anh và đổi hướng đi vào lưới sau cú sút của Joao Felix.

Ronaldo lập tức ra hiệu cho rằng đó là bàn thắng của mình, đồng thời ăn mừng cuồng nhiệt bằng động tác "Siuuu" quen thuộc khi giúp Al Nassr vượt lên dẫn trước 2-1. Dẫu vậy, hành động này của CR7 nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Trên mạng xã hội X, một tài khoản mỉa mai: “Ronaldo chỉ ăn may ở pha bóng này mà thôi”. Một cổ động viên khác bình luận: “Anh ta vô tình để bóng chạm lưng rồi đổi hướng thành bàn, nhưng lại ăn mừng như thể tự mình ghi bàn vậy”. Một người hâm mộ khác nhận xét gay gắt: “Ronaldo ăn mừng như thế mà không thấy xấu hổ sao?”.

Ở trận đấu này, Al Nassr chỉ giành được kết quả hòa 2-2 trước Al Ettifaq. Ngoài tình huống ghi bàn, Ronaldo không tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể trong trận đấu cuối cùng của năm 2025.

Tính trong cả năm 2025, Ronaldo đã ghi tới 41 bàn thắng trên mọi đấu trường, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 957. Tham vọng của CR7 là cán mốc 1.000 bàn trước khi giải nghệ.

Dù chỉ có được một trận hòa, Al Nassr vẫn giữ ngôi đầu bảng Saudi Pro League với khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ hai là Al Taawon.

