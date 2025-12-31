Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
James Rodriguez có bến đỗ mới

  • Thứ tư, 31/12/2025 06:38 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tiền vệ James Rodriguez chuẩn bị sang MLS thi đấu sau khi chia tay bóng đá Mexico.

James Rodriguez có bến đỗ mới.

Theo Goal, điểm đến tiếp theo của tiền vệ người Colombia nhiều khả năng sẽ là Columbus Crew, trong bối cảnh anh đặt mục tiêu duy trì thể trạng và phong độ tốt nhất hướng tới World Cup 2026.

Theo tờ Marca, ban đầu Rodriguez có ý định tiếp tục gắn bó với bóng đá Mexico sau khi rời Club León. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần đây cho thấy anh đang nghiêng về phương án chuyển sang thi đấu tại Mỹ.

Nhà báo Oscar Orstos tiết lộ Columbus Crew là đội bóng đang tích cực theo đuổi chữ ký của tiền vệ người Colombia và hy vọng sớm hoàn tất thương vụ, bất chấp việc CLB này hiện vẫn chưa bổ nhiệm HLV trưởng mới.

Bên cạnh Columbus Crew, Rodriguez cũng nhận được sự quan tâm từ Orlando City. Trước đó, truyền thông Nam Mỹ từng đưa tin Santos muốn chiêu mộ cựu sao Real Madrid, song đội bóng Brazil đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Ở tuổi 34, Rodriguez đang hướng toàn bộ sự tập trung cho kỳ World Cup 2026, giải đấu nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng anh góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 122 lần khoác áo đội tuyển Colombia, Rodriguez vẫn được xem là một trong những biểu tượng của bóng đá nước này, dù anh chưa từng giành được danh hiệu lớn nào cùng đội tuyển quốc gia.

Thành tích đáng kể nhất của Rodriguez ở cấp độ đội tuyển là ngôi á quân Copa America, còn danh hiệu quốc tế duy nhất cho đến nay là chức vô địch giải Toulon cùng đội trẻ Colombia vào năm 2011.

