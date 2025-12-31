Bến đỗ bất ngờ dành cho Ramos

Ở tuổi 39, sau khi khép lại quãng thời gian thi đấu tại Monterrey, trung vệ huyền thoại người Tây Ban Nha đang đang cân nhắc kỹ lưỡng điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Ramos có thể tái xuất tại Ligue 1.

Trong thời gian gần đây, tên của Ramos từng được liên hệ với Manchester United hay Real Madrid, song những thông tin mới nhất cho thấy khả năng này gần như không thể xảy ra.

Thay vào đó, viễn cảnh anh trở lại Pháp, nơi từng gắn bó trong màu áo Paris Saint-Germain, đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Theo Fichajes, OGC Nice là đội bóng thể hiện sự quan tâm nghiêm túc nhất tới việc chiêu mộ cựu đội trưởng Real Madrid.

Nice đang trải qua một mùa giải đầy bất ổn, xếp thứ 13 tại Ligue 1 và thi đấu kém thuyết phục ở Europa League. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của Ramos có thể trở thành “liều thuốc” cần thiết để ổn định phòng thay đồ cũng như hàng phòng ngự vốn thiếu chắc chắn.

Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ramos vẫn được đánh giá cao ở khả năng tổ chức lối chơi, đọc tình huống và tạo ảnh hưởng tinh thần trong những thời điểm khó khăn.

Về phía Ramos, Ligue 1 được xem là môi trường phù hợp hơn so với những giải đấu có cường độ cao như Ngoại hạng Anh. Việc thi đấu tại một giải đấu quen thuộc, áp lực thấp hơn và có thể quản lý thể trạng tốt hơn là yếu tố quan trọng ở giai đoạn hiện tại. Bên cạnh đó, yếu tố gia đình và lối sống ổn định cũng khiến nước Pháp trở thành lựa chọn lý tưởng.

Nếu cập bến Nice, đó sẽ không phải là một bước lùi, mà là một quyết định cân bằng và có chủ đích của Sergio Ramos, một huyền thoại vẫn muốn cống hiến, nhưng theo cách phù hợp nhất với bản thân.