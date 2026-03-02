Lammens tiếp tục mang vận may đến MU

Mỗi khi Senne Lammens bắt chính, MU hầu như đều thu về kết quả khả quan.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Đêm 1/3, Lammens góp mặt trong chiến thắng 2-1 của MU trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League. Thống kê cho thấy trong 22 trận tại Premier League mà thủ thành này bắt chính, "Quỷ đỏ" chỉ để thua vỏn vẹn 2 lần. Con số đủ nói lên tầm ảnh hưởng của thủ môn người Bỉ kể từ khi cập bến Old Trafford vào hè năm ngoái với mức phí 18,2 triệu bảng từ Royal Antwerp.

Trên mạng xã hội, một bộ phận CĐV MU thừa nhận Lammens là món hời của CLB. "Anh ta mang đến vận may cho MU", một tài khoản nhận xét.

Thời điểm Lammens được đưa về, không nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ biết rõ về anh. Thủ môn 24 tuổi được chiêu mộ để thay thế Andre Onana, người liên tục mắc sai lầm trong khung gỗ. Tuy nhiên, bằng phong thái điềm tĩnh và sự tập trung cao độ, Lammens dần chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện lẫn các đồng đội.

Màn trình diễn ấn tượng nhất của anh đến trong chiến thắng 1-0 trên sân Everton. Trước sức ép khủng khiếp với 10 quả phạt góc liên tiếp được treo vào vùng cấm, Lammens vẫn đứng vững và thể hiện sự chắc chắn đáng kinh ngạc.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ các cầu thủ MU thực sự ấn tượng với sự khiêm tốn và tinh thần làm việc chăm chỉ của thủ môn người Bỉ. Dù đội bóng cũng chiêu mộ những cái tên đáng chú ý như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhiều thành viên trong phòng thay đồ tin rằng Lammens mới là thương vụ thành công nhất mùa này.

Phong độ ổn định của Lammens giúp anh xây chắc tương lai tại Old Trafford, trong khi Onana nhiều khả năng sẽ bị thanh lý vào hè 2026.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD