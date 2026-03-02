Premier League làm rõ tranh cãi trận MU - Palace

Ban tổ chức Premier League xác nhận nguyên nhân khiến Maxence Lacroix của Crystal Palace bị truất quyền thi đấu trước Manchester United hôm 1/3.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League giúp thầy trò Michael Carrick vươn lên vị trí thứ ba, nhưng dư luận sau trận lại xoay quanh một tình huống gây tranh cãi ở đầu hiệp hai.

Phút 52, Matheus Cunha thoát xuống sau đường chọc khe và bị Maxence Lacroix kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài Chris Kavanagh cho hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ với trung vệ đội khách sau khi tham khảo VAR.

Quyết định này lập tức tạo ra tranh luận. HLV Oliver Glasner cho rằng pha phạm lỗi bắt đầu ngoài vòng cấm và không nên dẫn đến phạt đền. Ông nhấn mạnh Palace đang dẫn 1-0 và việc vừa chịu phạt đền vừa mất người đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Sau trận, Premier League đã đưa ra thông báo chính thức trên tài khoản Premier League Match Centre. Nội dung xác nhận rằng sau khi VAR xem lại tình huống, trọng tài thay đổi quyết định ban đầu không rút thẻ đỏ.

Thông báo nêu rõ: "Sau khi VAR xem lại, trọng tài đã thay đổi quyết định ban đầu và rút thẻ đỏ đối với Lacroix".

Kèm theo đó là lời giải thích của trọng tài: "Sau khi xem lại, cầu thủ số 5 của Crystal Palace đã có hành vi giữ người rõ ràng, ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định cuối cùng là phạt đền và thẻ đỏ".

Theo luật, tình huống này được xác định là DOGSO – viết tắt của ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đây là cơ sở rõ ràng về luật cho việc truất quyền thi đấu Lacroix.

Từ chấm 11m, Bruno Fernandes gỡ hòa 1-1 trước khi kiến tạo để Benjamin Sesko ấn định chiến thắng 2-1. Palace buộc phải chơi hơn 40 phút cuối với 10 người và không thể tìm được bàn gỡ.

Thông báo của Premier League mang lại sự rõ ràng cho người hâm mộ trong bối cảnh tranh cãi vẫn còn âm ỉ.

Với MU, bước ngoặt từ chiếc thẻ đỏ mở đường cho màn ngược dòng quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League vào cuối mùa.

