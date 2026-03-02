Bruno thăng hoa là lời cảnh tỉnh cho MU

Bruno Fernandes một lần nữa cứu Manchester United trước Crystal Palace, và màn trình diễn ấy nhắc lại câu hỏi cũ: vì sao CLB từng nghĩ đến việc bán anh?

Có những trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về điểm số. Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League là lời khẳng định về vai trò của Bruno Fernandes trong cấu trúc hiện tại của Manchester United. Và cũng là bằng chứng cho thấy ý tưởng để anh ra đi mùa hè năm ngoái suýt trở thành một quyết định khó hiểu.

Bruno chứng minh tầm quan trọng trong đội hình MU.

Giá trị tiềm tàng mà Bruno Fernandes mang lại

Michael Carrick vốn nổi tiếng điềm tĩnh, nên khi MU bị dẫn trước tại Old Trafford, ông hiểu đội bóng cần điều gì để trở lại. Palace mở tỷ số sớm sau pha đánh đầu của Maxence Lacroix, một tình huống mà Leny Yoro tỏ ra vô cùng non nớt. Sự chao đảo của MU trong nửa giờ đầu còn được tiếp nối với hình ảnh Luke Shaw bị đau và phải rời sân sớm.

Nhưng giữa thế trận rối ren ấy, Fernandes vẫn là người giữ được nhịp độ. Anh sút phạt buộc Dean Henderson phải đẩy bóng cứu thua, anh tạo cơ hội cho Casemiro. Và rồi, sau giờ nghỉ, chính anh là người mở màn cho một cuộc xoay chuyển cục diện.

Đường chọc khe cho Matheus Cunha mở ra bước ngoặt lớn nhất của trận đấu, điều mà chính HLV đối thủ là Oliver Glasner sau đó phải lên tiếng thừa nhận. Lacroix kéo người dẫn đến phạt đền và thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp.

Carrick nói rằng đó là quyết định mang tính bước ngoặt. Nhưng Fernandes không bận tâm, anh bước lên và ghi bàn thứ bảy mùa này từ chấm 11 m, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Tám phút sau, Bruno tiếp tục làm điều mà đội trưởng phải làm là định đoạt trận đấu. Đường tạt bóng của anh như vẽ sẵn cho Benjamin Sesko đánh đầu ấn định chiến thắng. Đó là bàn thắng thứ bảy trong tám trận của tiền đạo người Slovenia, nhưng người đặt dấu chấm hết vẫn là Fernandes.

Cột mốc hơn 100 bàn và 100 kiến tạo tại Premier League trong màu áo MU đưa anh vào nhóm hiếm hoi bên cạnh những huyền thoại như Ryan Giggs và Wayne Rooney. Nếu đội bóng trở lại Champions League, không ai ở Old Trafford đóng góp nhiều hơn anh.

Thế nên, việc MU từng cân nhắc bán Fernandes cho Al Hilal vào mùa hè năm ngoái trở thành điều khó lý giải. Chính cầu thủ người Bồ Đào Nha thừa nhận anh "tổn thương" khi biết điều đó.

Ở tuổi 31, Fernandes vẫn là trung tâm của hệ thống, là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, là người kéo đội bóng qua những thời điểm khó khăn nhất.

MU có tiếp tục những thương vụ gây tiếc nuối như Scott McTominay?

MU liệu có lặp lại sai lầm?

Lịch sử gần đây cho thấy MU không ít lần gây tranh cãi với các quyết định nhân sự. Antony được cho phép ra đi sau thời gian cho mượn tại Betis, giờ đây cầu thủ người Brazil đã trở thành nhân vật chủ chốt dưới trướng Manuel Pellegrini.

Scott McTominay rời Old Trafford để gia nhập Napoli và trở thành cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước. Marcus Rashford toả sáng ở Barcelona và không có ý định quay về. Mỗi thương vụ đều có bối cảnh riêng, nhưng điểm chung là MU đều để họ ra đi trong khi chưa tận dụng hết khả năng.

Bruno Fernandes không chỉ là một cầu thủ giỏi như lẽ thường. Anh là biểu tượng của nhiều giai đoạn chuyển giao ở MU, là tiếng nói trong phòng thay đồ và là người chấp nhận trách nhiệm khi đội bóng sa sút.

Trong bối cảnh MU đang tái cấu trúc và cắt giảm quỹ lương, bài toán bây giờ không chỉ là tài chính mà còn là câu hỏi về giữ gìn bản sắc.

Carrick đang giúp MU hồi sinh với sáu chiến thắng trong bảy trận bất bại. Nhưng nếu không có Fernandes, liệu quỹ đạo ấy có tồn tại? Có những cầu thủ có thể ra đi và CLB tìm phương án thay thế. Còn Bruno bây giờ thì không.

Suýt để Bruno ra đi là lời cảnh báo và MU đã tránh được một sai lầm lớn. Điều họ cần làm bây giờ là không bao giờ đặt mình vào tình thế đó thêm một lần nào nữa.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD