MU bất bại đến bao lâu?

Sau chuỗi trận ấn tượng của MU, giới chuyên gia tại Anh đặt dấu hỏi rằng liệu HLV Michael Carrick cùng các học trò sẽ duy trì phong độ này đến bao lâu?

MU của HLV Carrick đang thăng hoa. Ảnh: Reuters.

Từ khi tiếp quản MU trở lại vào đầu năm nay, HLV Carrick có 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 trận. Ngay cả trong những thời điểm thi đấu không thực sự thuyết phục, “Quỷ đỏ” vẫn tạo ra cảm giác rằng họ có thể lội ngược dòng bất cứ lúc nào. Điều này xảy ra ngay ở trận thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 28 Premier League hôm 1/3.

Sự tự tin, tinh thần chiến đấu và niềm tin vào chiến thắng đang trở thành bản sắc mới của đội bóng thành Manchester dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia trẻ tuổi.

Tuy nhiên, thử thách thực sự vẫn đang ở phía trước. Lịch thi đấu 5 vòng tới tại Premier League được dự báo đầy chông gai khi MU lần lượt chạm trán Newcastle (ngày 4/3), tiếp đón Aston Villa (15/3), làm khách trước Bournemouth (20/3), đối đầu Leeds (11/4) và khép lại chuỗi trận bằng chuyến hành quân đến sân của Chelsea (18/4). Đây đều là những đối thủ có khả năng chấm dứt mạch bất bại của MU.

MU đang có đà tâm lý tốt. Ảnh: Reuters.

Bình luận về màn trình diễn của MU, cựu danh thủ Gary Neville thừa nhận: “Chuỗi phong độ mà họ đang có khiến tất cả phải bất ngờ. Ngay cả Carrick cũng khó có thể mơ tới điều này. Cậu ấy phải duy trì nó đến cuối mùa. Những trận đấu như thế này luôn tiềm ẩn nguy cơ sảy chân”.

Bóng đá vốn khắc nghiệt. Khi đội đang thắng, mọi quyết định đều được ca ngợi. Nhưng chỉ cần một vài kết quả không như ý, áp lực sẽ lập tức xuất hiện. Carrick chưa thực sự trải qua một “cơn bão” đúng nghĩa kể từ khi nắm quyền tại MU. Và chính những thời khắc khó khăn ấy mới là thước đo chuẩn xác nhất cho bản lĩnh của cựu tiền vệ "Quỷ đỏ".

Chuỗi bất bại có thể kéo dài thêm vài trận, thậm chí đến hết mùa. Nhưng điều quan trọng hơn là liệu Carrick có đủ năng lực để giúp MU duy trì sự ổn định lâu dài hay không.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD