Giờ thì sao, Sergio Ramos?

Rời Monterrey ở tuổi 39, Sergio Ramos chưa nghĩ đến việc dừng lại. Anh vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao, và thị trường mùa đông đang mở ra nhiều cánh cửa hơn người ta tưởng.

Rời Monterrey ở tuổi 39, Sergio Ramos chưa nghĩ đến việc dừng lại.

Khi Sergio Ramos nói lời chia tay Monterrey, đó không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu phẩy quen thuộc trong sự nghiệp vốn đầy những khúc ngoặt. Ở tuổi 39, Ramos không tìm kiếm một bến đỗ an nhàn.

Anh tìm thử thách. Và quan trọng hơn, anh tìm một môi trường đủ tin tưởng để khai thác những giá trị vẫn còn rất rõ nét của mình.

Tại Mexico, Ramos không mất nhiều thời gian để khẳng định vị thế. Anh đeo băng đội trưởng, tổ chức hàng thủ và mang đến thứ uy quyền mà Monterrey từng thiếu.

Những bàn thắng từ chấm phạt đền hay trong các pha không chiến nhắc nhở tất cả rằng Ramos chưa bao giờ chỉ là một trung vệ phòng ngự. Anh vẫn là mối đe dọa thường trực trước khung thành đối phương, và là thủ lĩnh đúng nghĩa trong phòng thay đồ.

Điều Ramos muốn lúc này rất rõ ràng: được thi đấu ở đẳng cấp cao, ưu tiên châu Âu. Anh không khép lại lựa chọn nào, từ Anh, Italy, Pháp đến Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Điểm chung chỉ có một: dự án phải đủ nghiêm túc.

Ramos vẫn muốn thể hiện bản thân ở môi trường bóng đá châu Âu.

Với Ramos, sự cam kết luôn đi kèm toàn lực, nhưng đổi lại là quyền được phát huy tối đa kinh nghiệm và bản lĩnh đã được kiểm chứng suốt hai thập kỷ.

Những ví dụ như Thiago Silva càng khiến lựa chọn của Ramos trở nên hợp lý. Ở tuổi ngoài 40, Thiago Silva vẫn được tin dùng tại Porto.

Thị trường hiện đại không quay lưng với cầu thủ lớn tuổi, nếu họ còn đáp ứng được yêu cầu chiến thuật và tinh thần. Ramos, với hồ sơ chinh phục cùng Sevilla, Real Madrid hay PSG, rõ ràng không thiếu điểm cộng.

Tin đồn xoay quanh những đội bóng cần gia cố hàng thủ như Manchester United hay Milan không phải không có cơ sở. Ngay cả các thị trường giàu tiềm lực như Saudi Arabia hay MLS cũng sẵn sàng trải thảm đỏ.

Nhưng khác với nhiều ngôi sao cùng thế hệ, Ramos không vội chọn nơi trả giá cao nhất. Anh muốn được ra sân ngay trong tháng 1, không muốn lặp lại quãng thời gian chờ đợi từng trải qua sau khi rời Sevilla.

Quả bóng giờ nằm trong chân Sergio Ramos. Và với một cầu thủ chưa bao giờ sợ trách nhiệm, câu trả lời sẽ sớm được đưa ra, theo cách rất Ramos: quyết đoán, thách thức và không thỏa hiệp.