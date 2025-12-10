MU gây sốc với Ramos

Sergio Ramos đứng trước cơ hội lần đầu đặt tiên chân đến Premier League khi hợp đồng với Monterrey hết hạn vào cuối tháng 12.

Ramos bất ngờ lọt tầm ngắm MU.

Gia nhập CLB Mexico hồi tháng 2/2025, Ramos tạo dấu ấn mạnh mẽ với 7 bàn sau 32 trận ở tuổi 39. Nhưng sự nghiệp của anh có thể rẽ sang hướng mới ngay tháng 1 tới, khi nhiều đội bóng châu Âu đánh tiếng muốn chiêu mộ.

Theo Cadena SER và Fichajesi, MU của HLV Ruben Amorim đặt Ramos vào danh sách tăng cường cho hàng thủ từ đầu năm 2026. Dù vậy, khả năng thương vụ hoàn tất còn để ngỏ, khi nội bộ "Quỷ đỏ" đang cân nhắc rủi ro của việc chiêu mộ một cầu thủ gần 40 tuổi.

Ramos suýt cập bến Old Trafford năm 2015. Anh thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Mirror năm 2023 rằng rất gần với việc ký hợp đồng, trước khi quyết định ở lại Real Madrid và giành thêm 3 chức vô địch Champions League. Thời điểm đó, Sky Sports tiết lộ MU ra giá 28,6 triệu bảng nhưng không thể thuyết phục trung vệ người Tây Ban Nha.

Nếu cập bến "Nhà hát của những giấc mơ" trong kỳ chuyển nhượng tới, Ramos sẽ bổ sung kinh nghiệm và cá tính cho tuyến phòng ngự đang có Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Ayden Heaven và Harry Maguire.

Ở thời điểm MU liên tục chật vật tìm sự ổn định nơi hàng thủ, sự xuất hiện của một nhà vô địch dày dạn trận mạc như Ramos có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong nỗ lực tái thiết dưới thời Amorim.