MU gây sốc với Ramos

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:45 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sergio Ramos đứng trước cơ hội lần đầu đặt tiên chân đến Premier League khi hợp đồng với Monterrey hết hạn vào cuối tháng 12.

Ramos bất ngờ lọt tầm ngắm MU.

Gia nhập CLB Mexico hồi tháng 2/2025, Ramos tạo dấu ấn mạnh mẽ với 7 bàn sau 32 trận ở tuổi 39. Nhưng sự nghiệp của anh có thể rẽ sang hướng mới ngay tháng 1 tới, khi nhiều đội bóng châu Âu đánh tiếng muốn chiêu mộ.

Theo Cadena SERFichajesi, MU của HLV Ruben Amorim đặt Ramos vào danh sách tăng cường cho hàng thủ từ đầu năm 2026. Dù vậy, khả năng thương vụ hoàn tất còn để ngỏ, khi nội bộ "Quỷ đỏ" đang cân nhắc rủi ro của việc chiêu mộ một cầu thủ gần 40 tuổi.

Ramos suýt cập bến Old Trafford năm 2015. Anh thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Mirror năm 2023 rằng rất gần với việc ký hợp đồng, trước khi quyết định ở lại Real Madrid và giành thêm 3 chức vô địch Champions League. Thời điểm đó, Sky Sports tiết lộ MU ra giá 28,6 triệu bảng nhưng không thể thuyết phục trung vệ người Tây Ban Nha.

Nếu cập bến "Nhà hát của những giấc mơ" trong kỳ chuyển nhượng tới, Ramos sẽ bổ sung kinh nghiệm và cá tính cho tuyến phòng ngự đang có Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Ayden Heaven và Harry Maguire.

Ở thời điểm MU liên tục chật vật tìm sự ổn định nơi hàng thủ, sự xuất hiện của một nhà vô địch dày dạn trận mạc như Ramos có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong nỗ lực tái thiết dưới thời Amorim.

Cột mốc siêu hiếm của Fernandes

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng khi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves thuộc vòng 15 Premier League.

12 giờ trước

Đây mới là Mount phiên bản 60 triệu bảng

Giữa một tập thể dao động, Mason Mount - người được "Quỷ đỏ" chiêu mộ với giá 60 triệu bảng - đang gợi lại phiên bản mà MU tưởng rằng họ đã mua từ 2023.

21 giờ trước

Kỷ lục của MU

Rạng sáng 9/12, MU tạo màn trình diễn ấn tượng bậc nhất kể từ khi Ruben Amorim nắm quyền với chiến thắng 4-1 trước Wolves tại Molineux thuộc vòng 15 Premier League.

23 giờ trước

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

