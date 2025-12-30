Trợ lý HLV Slot bị Liverpool sa thải

Tối 30/12, Liverpool thông báo chia tay HLV phụ trách các tình huống cố định Aaron Briggs sau chuỗi thành tích kém cỏi.

HLV Aaron Briggs buộc phải rời Anfield.

Quyết định xuất phát từ thực tế đáng báo động khi các tình huống cố định dần trở thành "tử huyệt" của nhà đương kim vô địch. Bất chấp những nỗ lực điều chỉnh, Liverpool vẫn không thể khắc phục vấn đề, buộc ban lãnh đạo phải tiến hành cuộc tái thiết.

Những con số thống kê cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Không tính các quả phạt đền, Liverpool là đội để thủng lưới nhiều nhất Premier League từ các tình huống cố định, với 12 bàn thua. Riêng từ các quả phạt góc, chỉ West Ham để lọt lưới nhiều hơn.

Ở chiều ngược lại, khả năng tận dụng tình huống bóng chết của "The Kop" cũng gây thất vọng. Họ ghi trung bình 2,4 bàn sau mỗi 100 tình huống cố định. Về mặt phòng ngự, Liverpool thủng lưới tới 8,2 bàn sau mỗi 100 tình huống cố định, chỉ Nottingham Forest tệ hơn.

Aaron Briggs gia nhập Anfield vào tháng 7/2024, ban đầu đảm nhiệm vai trò HLV phát triển cá nhân cầu thủ sau sự ra đi của Vitor Matos. Do chưa tìm được chuyên gia đá phạt phù hợp, Liverpool giao thêm nhiệm vụ này cho Briggs.

Mùa hè năm ngoái, CLB bổ sung HLV người Brazil Luiz Fernando Iubel để Briggs tập trung hoàn toàn vào các tình huống cố định, nhưng kết quả không đạt kỳ vọng. Hiện Liverpool chưa có người thay Briggs, với trách nhiệm tạm thời được san sẻ cho các thành viên còn lại trong ban huấn luyện.

Lúc này, Liverpool dần lấy lại sự ổn định với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Vào rạng sáng 2/1, Liverpool sẽ tiếp Leeds United trên sân nhà Anfield thuộc vòng 19 Premier League.