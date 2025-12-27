Wirtz ghi bàn đầu tiên

Đêm 27/12, Liverpool đánh bại Wolves 2-1 trên sân nhà Anfield thuộc vòng 18 Premier League.

Wirtz mở tài khoản bàn thắng trong màu áo Liverpool.

Pha dứt điểm lạnh lùng của Florian Wirtz giúp Liverpool khép lại năm 2025 bằng một chiến thắng quan trọng. Hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp một là đủ để thầy trò Arne Slot giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì thành tích đối đầu áp đảo trước Wolves với 17 chiến thắng trong 18 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League. Kết quả này cũng đưa đội bóng thành phố cảng vào top 4, trước khi Chelsea đối đầu Aston Villa vào rạng sáng 28/12.

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí đặc biệt xúc động. Trước giờ bóng lăn, cả sân Anfield đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi các con của Diogo Jota, cựu cầu thủ từng khoác áo cả Liverpool lẫn Wolves, bước ra sân cùng đội trưởng Virgil van Dijk, trong khi vợ anh lặng lẽ theo dõi từ đường biên.

Khoảnh khắc giàu cảm xúc ấy dường như tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà. Liverpool nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút 11, Florian Wirtz có đường chọc khe tinh tế cho Hugo Ekitike, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại tìm đến cột. Wolves cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục khi tài năng trẻ 18 tuổi Mateus Mane có cú sút nguy hiểm, buộc Alisson phải trổ tài cứu thua.

Sức ép không ngừng của Liverpool cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 41, khi Jeremy Frimpong căng ngang để Ryan Gravenberch băng vào dứt điểm mở tỷ số. Chỉ một phút sau, Ekitike kiến tạo để Wirtz ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League, nhân đôi cách biệt cho "Lữ đoàn đỏ".

Sang hiệp hai, Wolves rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm cận thành của Santiago Bueno sau một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Liverpool vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết để bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, Wolves tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 22 trận không biết mùi chiến thắng.