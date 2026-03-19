CLB Ninh Bình dưới trướng Vũ Tiến Thành - bước thụt lùi về lối chơi?

Giới mộ điệu đang lo ngại khát vọng bóng đá đẹp của bầu Thụy có thể bị ảnh hưởng khi Ninh Bình được đặt dưới sự dẫn dắt tạm quyền của HLV Vũ Tiến Thành.

Nỗi lo ấy không phải không có cơ sở, bởi triết lý quen thuộc của ông là phòng ngự phản công, thứ bóng đá thường gắn với các đội đua trụ hạng hơn là một tập thể nuôi tham vọng lớn.

CLB Ninh Bình hụt hơi

Sau khi bị CLB Đà Nẵng cầm chân ở trận ra mắt vòng 15 V.League 2025/26, HLV Vũ Tiến Thành từng bày tỏ mong muốn Hà Nội đánh bại CAHN để Ninh Bình có cơ hội “giải quyết” đối thủ này ở vòng sau. Mong ước ấy đã thành hiện thực.

Nhưng trong trận đấu cần chứng minh cả chuyên môn lẫn bản lĩnh, đội bóng của ông lại nhanh chóng buông xuôi ngay trên sân nhà. Kết cục ấy khiến niềm tin của người hâm mộ trở nên chua chát, khi những phát biểu đầy tự tin trước đó chưa được chuyển hóa thành hành động trên sân.

Lúc này, CLB Ninh Bình gần như chỉ còn bấu víu vào Cúp Quốc gia khi giấc mơ vô địch V.League đang dần tan vỡ. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn cả không chỉ là kết quả, mà là nguy cơ thay đổi về lối chơi.

Tham vọng của lãnh đạo đội bóng này từ đầu là xây dựng một tập thể tấn công rực lửa, chơi thứ bóng đá cống hiến và đẹp mắt. Những định hướng kiểu như dưới thời Harry Kewell hay Mano Polking rõ ràng là điều mà đội bóng hướng đến. Và với chất lượng nhân sự hiện có, Ninh Bình hoàn toàn đủ khả năng theo đuổi con đường đó.

Thế nhưng, thực tế trên sân lại đang đi theo chiều ngược lại dưới thời HLV Vũ Tiến Thành. Những thống kê ở hai trận gặp Đà Nẵng và CAHN phần nào phản ánh rõ điều này.

CLB Ninh Bình hụt hơi tại V.League. Ảnh: Ninh Bình FC.

Dù có lợi thế sân nhà, Ninh Bình vẫn lép vế ở hàng loạt chỉ số quan trọng như kiểm soát bóng, số cú sút, số lần trúng đích, số đường chuyền và tỷ lệ chuyền chính xác, thậm chí cả phạt góc. Điểm duy nhất họ “vượt trội” lại là số lần phạm lỗi. Ngay cả trước Đà Nẵng, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, các thông số cũng không nghiêng về phía Ninh Bình.

Điều đó càng trở nên đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước, khi đội bóng này dưới thời HLV ngoại thường chiếm ưu thế rõ rệt trong các trận đấu, từ thế trận cho đến thống kê chuyên môn. Những cuộc đối đầu với CA TP.HCM, HAGL hay SLNA từng cho thấy một Ninh Bình chủ động và áp đảo hơn nhiều.

Tất nhiên, bóng đá không chỉ được quyết định bởi các con số, mà còn nằm ở hiệu quả. Nhưng ngay cả ở khía cạnh này, Ninh Bình hiện tại cũng không tạo được sự khác biệt, thể hiện qua số bàn thắng khiêm tốn trước Đà Nẵng và CAHN.

CLB Ninh Bình đi theo hướng nào?

Chất lượng đội hình của Ninh Bình không hề kém, cả nội binh lẫn ngoại binh đều đủ sức cạnh tranh ở nhóm đầu. Vậy nên, sự sa sút về lối chơi khó tránh khỏi việc bị đặt dấu hỏi về triết lý của HLV Vũ Tiến Thành.

Nhìn lại những đội bóng ông từng dẫn dắt hoặc giữ vai trò quyết định chuyên môn, từ Sài Gòn FC, TP.HCM đến HAGL, điểm chung vẫn là lối đá phòng ngự phản công thực dụng. Đó là kiểu chơi chờ đợi sai lầm đối thủ để trừng phạt, hơn là áp đặt và tấn công chủ động, một phong cách thường gây ức chế cho người xem.

HLV Vũ Tiến Thành nổi tiếng với lối chơi thực dụng.

Cũng cần thừa nhận, việc ông Thành tiếp tục theo đuổi triết lý quen thuộc không phải điều khó hiểu. Một HLV hiếm khi dễ dàng từ bỏ những gì đã ăn sâu vào tư duy chiến thuật. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, triết lý đó có phù hợp với tham vọng và bản sắc mà Ninh Bình đang hướng tới hay không.

Bài học tại HAGL vẫn còn đó, khi những tuyên bố về thứ bóng đá đẹp ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự thực dụng quen thuộc.

Dù vậy, sự thất vọng hiện tại vẫn đi kèm hy vọng. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu trong vai trò tạm quyền của HLV Vũ Tiến Thành.

Với một người được đánh giá là “thức thời” và linh hoạt, ông Thành vẫn còn thời gian để điều chỉnh. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm được thấy một Ninh Bình chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn và hiệu quả, như cách Hà Nội hay CAHN đang thể hiện, thay vì một lối đá an toàn, thiếu cảm xúc và dễ gây nhàm chán.