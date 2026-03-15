Khi HLV Vũ Tiến Thành ‘bóc’ sai lầm người cũ

Hôm 14/3, thất bại 1-2 trước CLB CAHN ở vòng 16 V.League khiến Ninh Bình xa rời giấc mơ vô địch V.League 2025/26, thậm chí đối diện với nguy cơ đánh bật khỏi top 3.

Sau HAGL, HLV Vũ Tiến Thành được giao nhiệm vụ dẫn dắt CLB Ninh Bình.

Sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành của CLB Ninh Bình có ý trách móc người tiền nhiệm làm không tốt, khiến ông phải chịu “khổ lụy” như hai trận đấu vừa qua.

“Thuyết âm mưu” về khả năng ông Vũ Tiến Thành ngồi vào ghế HLV trưởng của Ninh Bình ngay trước khi mùa bóng 2025/26 diễn ra đã đúng. Sau 3 thất bại liên tiếp, bầu Thụy “trảm” HLV ngoại để mời ông Vũ Tiến Thành về dẫn dắt đội, mà theo như ngôn ngữ của cựu trợ lý này là đi theo dạng “biệt phái”.

Sau thời gian dài vắng bóng trên sân cỏ Việt Nam vì án phạt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam liên quan đến “scandal trọng tài” và các vấn đề cá nhân, vị HLV từng gắn bó với Bưu Điện đã trở lại. Ông từng làm Chủ tịch CLB Sài Gòn, sau đó dẫn dắt đội bóng này, rồi tiếp tục làm HLV cho CLB TP.HCM và HAGL. Giờ đây, ông đảm nhận vai trò HLV trưởng tạm quyền của Ninh Bình.

Với thất bại của CLB Ninh Bình trước CAHN, HLV Vũ Tiến Thành nhận ra đội bóng như một “con bệnh” đang suy… nội tạng. Đơn cử, như về lỗi cá nhân, đó là lỗi thuộc “năng lực” của trung vệ Patrick Marcelino khi đã vài lần mắc sai sót trước đó.

Về mặt thể lực, CLB Ninh Bình không giữ được phong độ ổn định trong suốt trận đấu vì ban huấn luyện trước cho các cầu thủ nghỉ quá lâu, tới 5 tuần, đúng giai đoạn SEA Games 33 và U23 châu Á 2026. Khi nhận ra vấn đề thì đã quá muộn.

Tuy vậy, ông Thành khen ngợi những cầu thủ mình đưa vào cuối hiệp 2, đánh giá họ chơi tốt, thể hiện khả năng “đọc trận đấu chuẩn và thay người chính xác”. Minh chứng rõ nhất là Gia Hưng, vào sân phút 67, đã ghi bàn.

Đi tới đâu, HLV Vũ Tiến Thành cũng nhìn thấy vấn đề của CLB hiện tại.

Thực ra, việc ông Thành chê người tiền nhiệm cũng không có gì bất ngờ nếu CLB Ninh Bình không giành chiến thắng. Đây là phong cách vốn có của nhà cầm quân này, thường thể hiện qua những nhận xét thẳng thắn, trực tính.

Đi đến đâu, HLV Vũ Tiến Thành cũng thấy những hạn chế về chuyên môn của đội bóng đó, thậm chí chê luôn cả những người quản lý, khiến giới mộ điệu cảm thấy sung sướng vì bóng đá Việt Nam có một HLV giỏi thực thụ cả trên sân, lẫn sa bàn và cả bàn giấy.

Nhìn lại quá khứ, đây không phải lần đầu tiên ông Vũ Tiến Thành chỉ trích người tiền nhiệm khi được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng. Trước đó, tại HAGL, ông từng nhận xét HLV Kiatisuk là “hiền” và cho rằng các cầu thủ của đội bóng phố Núi không đủ thể lực để thi đấu, tương tự đánh giá hiện tại về CLB Ninh Bình. Ông cũng ngầm thể hiện hạn chế về chuyên môn của “Zico Thái”.

Từ ông bầu CLB phố Núi đến ông chủ của Ninh Bình, họ hiển nhiên hài lòng khi dưới trướng đã tìm được một người tài. Làm sao có thể không vừa ý khi ông chỉ rạch ròi những việc mà người khác chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn.

Rõ ràng, đây chính là điều mà các ông bầu rất cần. Có thể thấy, HLV Vũ Tiến Thành được bổ nhiệm vào thời điểm đội bóng như chiếc thuyền đang chao đảo giữa sóng dữ. Thật may mắn khi các ông bầu tìm được một “thầy thuốc giỏi” nhận ra “bệnh” của đội, từ đó hy vọng tìm ra phương thuốc cứu chữa để vực dậy toàn đội.

Hơn hết, CLB Ninh Bình hiện nay cần đến khả năng “bốc thuốc và sắc thuốc” của HLV Vũ Tiến Thành. May mắn là đội bóng không phải rơi vào cảnh “chạy trối chết” hay trông chờ những chiến thắng bất ngờ để trụ hạng như từng thấy ở CLB Sài Gòn, TP.HCM hay HAGL, bởi chất lượng đội hình hiện tại rất cao.

Nhiệm vụ của ông Thành là giữ vững Ninh Bình trong top 3, đồng thời phá tan những đánh giá cho rằng ông chỉ “nói hay, làm dở” mà dư luận từng tràn lan trên mạng.