Vì sao GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL bò ra sân ăn mừng?

Màn bò sân ăn mừng bàn thắng của giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Vũ Tiến Thành đang gây sốt, và nguyên nhân đến từ lời hứa với học trò.

Tối 9/11, CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận hòa nghẹt thở 1-1 trước Thanh Hóa trên sân Pleiku, vòng 11 V.League 2025/2026. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là bàn thắng ở phút 100 của trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt, giúp đội bóng phố Núi giữ lại được một điểm trước đối thủ cũng đang chạy đua thoát khỏi nhóm cuối.

Bàn thắng của Đinh Quang Kiệt gây sốt dư luận hơn khi người thầy của anh là Giám đốc Kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Vũ Tiến Thành bò ra sân ăn mừng.

GĐKT Vũ Tiến Thành bò ăn mừng, giữ lời hứa khi cậu học trò Đinh Quang Kiệt ghi bàn.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Thành cho biết màn ăn mừng là do “trót hứa” với cậu học trò. “Tôi hay chê Quang Kiệt không biết ghi bàn. Nếu cậu ấy có bàn thắng, tôi sẽ bò khắp sân”, ông chia sẻ.

Tình huống “hứa là làm” của vị GĐKT này đã khiến cộng đồng mạng tán dương. Nhiều bình luận đánh giá ông Vũ Tiến Thành “quá uy tín, nói được làm được, thua thì phải chung dù có hơi… mất mặt”.

Từ khi còn ở những đội trẻ HAGL, trung vệ Đinh Quang Kiệt từng nhiều lần được đôn lên thi đấu vị trí tiền đạo để tận dụng khả năng không chiến với chiều cao vượt trội 1,95 m.

Quang Kiệt cũng đang là tài năng trẻ sáng giá của U22 Việt Nam, được kỳ vọng có chỗ đứng trong đội hình dưới trướng HLV Kim Sang-sik và tỏa sáng tại kỳ SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Vào ngày 11/11, Quang Kiệt và các cầu thủ HAGL, SLNA, Thanh Hóa, Ninh Bình, Công An TP.HCM lên đường đi Trung Quốc, tập trung cùng U22 Việt Nam thi đấu Panda Cup 2025, với lịch thi đấu gặp U22 Trung Quốc (18h35, ngày 12/11), U22 Uzbekistan (14h30, ngày 15/11) và U22 Hàn Quốc (14h30, ngày 18/11).