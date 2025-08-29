Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sự khác biệt giữa những cầu thủ “tý hon” của CA TP.HCM và HAGL

  • Thứ sáu, 29/8/2025 04:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CLB Công An TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai đều có những cầu thủ cao dưới 1,7 m, nhưng sự khác biệt nằm ở độ máu lửa, quyết liệt trong thi đấu.

HAGL anh 1

Trong đội hình của CA TP.HCM và HAGL có nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn hơn như Nguyễn Đức Phú (1,7 m), Nguyễn Duy Tâm (1,65 m).

HAGL anh 2

Sự khác biệt nằm ở điểm, những cầu thủ nhỏ con của CA TP.HCM thi đấu rất năng nổ, quyết liệt và đeo bám tới cùng bất chấp thua thiệt thể hình.

HAGL anh 3

Bên cạnh đó, những cầu thủ này còn mang đến hi vọng thay đổi lối chơi cho đội như vị trí của Bùi Ngọc Long (1,65 ).

HAGL anh 4

Cầu thủ "làm bóng" chủ lực của HAGL là Hoàng Vĩnh Nguyên (1,72 m) gặp khó khăn khi đối đầu với các đối thủ cao trên 1,8 m.

HAGL anh 5

Ở trận này, thủ môn Nguyễn Trung Kiên vẫn thể hiện phong độ cao.
HAGL anh 6

Đáng tiếc là những vị trí khác của HAGL đang chưa có sự kết nối tốt nhất và để Endrick ghi bàn ở phút 42.

HAGL anh 7

CLB CA TP.HCM cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội để sớm "kết liễu" thế trận.

HAGL anh 8

Trong khi HAGL càng về cuối thi đấu càng nỗ lực dù hầu hết các pha triển khai bóng đều chỉ dừng trước vòng cấm.

HAGL anh 9

Điều này khiến HLV Lê Huỳnh Đức lo lắng vì cách biệt 1 bàn là quá mong manh.

HAGL anh 10

Những phút cuối trận, HAGL có vài tình huống có thể ghi bàn nhưng thủ môn Patrick Lê Giang vẫn là điểm tựa quá chắc chắn của CA TP.HCM.

Thủ Khúc

HAGL Công An TP.HCM HAGL CA TP.HCM V.League

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý