Sự khác biệt giữa những cầu thủ “tý hon” của CA TP.HCM và HAGL

Trong đội hình của CA TP.HCM và HAGL có nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn hơn như Nguyễn Đức Phú (1,7 m), Nguyễn Duy Tâm (1,65 m).
Sự khác biệt nằm ở điểm, những cầu thủ nhỏ con của CA TP.HCM thi đấu rất năng nổ, quyết liệt và đeo bám tới cùng bất chấp thua thiệt thể hình.
Bên cạnh đó, những cầu thủ này còn mang đến hi vọng thay đổi lối chơi cho đội như vị trí của Bùi Ngọc Long (1,65 ).
Cầu thủ "làm bóng" chủ lực của HAGL là Hoàng Vĩnh Nguyên (1,72 m) gặp khó khăn khi đối đầu với các đối thủ cao trên 1,8 m.
Ở trận này, thủ môn Nguyễn Trung Kiên vẫn thể hiện phong độ cao.
Đáng tiếc là những vị trí khác của HAGL đang chưa có sự kết nối tốt nhất và để Endrick ghi bàn ở phút 42.
CLB CA TP.HCM cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội để sớm "kết liễu" thế trận.
Trong khi HAGL càng về cuối thi đấu càng nỗ lực dù hầu hết các pha triển khai bóng đều chỉ dừng trước vòng cấm.
Điều này khiến HLV Lê Huỳnh Đức lo lắng vì cách biệt 1 bàn là quá mong manh.
Những phút cuối trận, HAGL có vài tình huống có thể ghi bàn nhưng thủ môn Patrick Lê Giang vẫn là điểm tựa quá chắc chắn của CA TP.HCM.