HLV Velizar Popov nói đúng 3 câu sau trận thua HAGL

Sau những phát ngôn gây sốc ở vòng đấu trước, HLV Velizar Popov kiệm lời sau trận Thể Công Viettel thua 1-2 trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 8 V.League 2025/26 tối 26/10.

HLV Velizar Popov nhiều lần phát ngôn gây sốc về V.League.

"Điều duy nhất tôi có thể nói là chúc mừng Hoàng Anh Gia Lai có được 3 điểm", HLV Velizar Popov mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi không muốn nói quá nhiều về bóng đá Việt Nam nữa, chỉ đến đây vì sự tôn trọng dành cho báo chí. Đây chỉ là một trận đấu thôi, rất đơn giản là chúng tôi sẽ khắc phục sai lầm và tiến lên phía trước", vị HLV người Bulgaria nói thêm trước khi kết thúc sớm phần trả lời họp báo.

Với cá nhân HLV Popov, ông chưa từng giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai trong 6 lần đối đầu trên cương vị HLV trưởng CLB Thanh Hóa (hòa 3, thua 1) và Thể Công Viettel (thua 2).

Ở vòng đấu trước đó, sau trận Thể Công Viettel thắng 2-1 trước Đà Nẵng, HLV Velizar Popov đã có nhiều phát ngôn gây sốc về thói quen câu giờ, phong cách thi đấu thiếu fair-play của các đội bóng V.League.

"Nếu mọi thứ vẫn vậy trong 2-3 năm tới, bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal, Campuchia hay Bangladesh", ông nhận xét.

"Để trở thành nhà vô địch, bạn cần những yếu tố khác ngoài sân cỏ và tôi nghĩ bạn hiểu rõ tôi đang nói đến điều gì. Chúng tôi không thuộc hệ thống nào. Một mình chống lại 13 đội bóng khác là điều rất khó khăn", ông Popov ám chỉ về tính minh bạch ở V.League.

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, sau chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26, HLV Lê Quang Trãi cho biết kết quả giúp toàn đội có được sự tự tin để cải thiện hơn nữa cho chặng đường còn nhiều chông gai phía trước.

Trận thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai tạm thoát vị trí cuối bảng với đúng 1 điểm hơn Đà Nẵng, trong khi Thể Công Viettel (đá đủ 8 trận) nguy cơ mất vị trí nhì bảng khi đội xếp thứ 3 là Công An Hà Nội mới thi đấu 6 trận, kém hơn vỏn vẹn 1 điểm.