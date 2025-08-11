HLV Velizar Popov khẳng định Thể Công Viettel đã chuẩn bị gần như hoàn tất cho mùa giải mới và hướng tới chức vô địch V.League 2025/26.

Thể Công Viettel đặt mục tiêu vô địch V.League 2025/26.

“Chúng tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể để giành chức vô địch. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã hoàn thành khoảng 85-90% kế hoạch đề ra. Mỗi mùa giải là một sự khởi đầu mới, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực để cạnh tranh ở mọi giải đấu tham dự”, HLV Velizar Popov chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới trong Lễ xuất quân của Thể Công Viettel sáng 11/8.

Mùa này, Thể Công Viettel đón tới 9 tân binh gồm Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Trâm, Đinh Viết Tú, Đinh Xuân Tiến, Dương Thanh Tùng, Paulo Martins, Damian Thành An, Kyle Colona và Lucao. Ngoài ra, đội bóng áo lính còn ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Anh, Williams Lee Oliver Grant. Tiền đạo 18 tuổi được xem là khoản đầu tư cho tương lai gần. Đây là số lượng tân binh nhiều nhất mà đội bóng áo lính chiêu mộ trong những năm gần đây.

HLV Popov cho biết phần lớn sự bổ sung hướng tới những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhằm gia cố đội hình trong bối cảnh một số trụ cột vẫn chịu ảnh hưởng chấn thương từ mùa trước. “Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng từ học viện, nhưng họ chưa có đủ trải nghiệm ở V.League. Vấn đề duy nhất lúc này vẫn là chấn thương, còn lại mọi thứ đều ổn”, HLV Popov nói.

Ngay vòng khai mạc V.League 2025/26, Thể Công Viettel sẽ chạm trán CAHN trong trận đấu. Trước đối thủ nhiều duyên nợ, HLV Popov khẳng định không quá bận tâm đến lịch thi đấu. “Bạn sẽ phải gặp tất cả đội, nên điều quan trọng nhất là kết thúc mùa giải ra sao”, chiến lược gia 49 tuổi nhấn mạnh.

Mùa trước, Thể Công Viettel cán đích ở vị trí thứ 4 tại V.League và vào bán kết Cúp Quốc gia. Mục tiêu của họ ở mùa giải này là chinh phục danh hiệu cao nhất tại hai đấu trường trên.