'Ba ông lớn' tạo nhánh đấu tử thần ở Cúp Quốc gia

Ba đại diện của bóng đá thủ đô nằm chung một nhánh ở Cúp Quốc gia 2025/26. Trong đó, Hà Nội và Thể Công Viettel sẽ phải loại nhau để đối đầu CAHN ở vòng 1/8.

Kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2025/26.

Theo kết quả bốc thăm được ban tổ chức công bố sáng 11/8, cả ba đại diện mạnh của bóng đá Thủ đô là Hà Nội, Thể Công Viettel CAHN cùng rơi vào một nhánh. Hà Nội và Thể Công Viettel sẽ phải loại nhau ngay từ vòng loại, đội thắng sẽ chạm trán CAHN ở vòng tiếp theo. Đây được xem là “nhánh đấu tử thần”, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài nảy lửa ngay từ giai đoạn đầu.

Ngược lại, CA TP.HCM rơi vào nhánh đấu được đánh giá thuận lợi hơn. Đối thủ đáng chú ý nhất của họ ở nhánh đấu này là Đồng Nai. Trong khi phần còn lại gồm các CLB tầm trung như TP.HCM, Đồng Tháp, Becamex TP.HCM, Hà Tĩnh, Quảng Ninh. Nhà đương kim vô địch V.League, Nam Định cũng ở nhánh đấu khá nhẹ khi chỉ phải cạnh tranh cùng SLNA, Đà Nẵng, Trẻ TP.HCM, Long An và Bình Định.

Nhánh đấu cân bằng nhất thuộc nhóm số 4. Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và HAGL đều có cơ hội ngang nhau trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Cúp Quốc gia 2025/26 dự kiến khởi tranh ngày 13/9/2025 và khép lại bằng trận chung kết ngày 28/6/2026, áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Ở giải hạng Nhất Quốc gia, vòng mở màn sẽ có các cặp đấu đáng chú ý như Trẻ TP.HCM gặp TP.HCM, Long An tiếp Bắc Ninh, Trẻ PVF-CAND đối đầu Hòa Bình, Đồng Tháp gặp Bình Định, Quảng Ninh chạm trán Đồng Nai và Gia Định làm khách trên sân Khánh Hòa. Đại học Văn Hiến được nghỉ ở vòng đầu tiên.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh giải đấu, Công ty VPF tiếp tục triển khai công nghệ VAR tại một số trận đấu quan trọng của Cúp Quốc gia và Giải hạng Nhất mùa này.