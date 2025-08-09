Đình Bắc: 'CAHN sẽ vô địch V.League'

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia sẽ là động lực để CAHN hướng tới chức vô địch V.League 2025/26.

Đình Bắc tin rằng CAHN sẽ vô địch V.League 2025/26.

“Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải và chúng tôi đã giành chức vô địch. Nó sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn ở mùa giải năm nay để có được thành tích tốt nhất”, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ với truyền thông sau khi cùng CAHN giành Siêu cúp Quốc gia.

CAHN đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 để giành Siêu cúp Quốc gia ngay trên sân Thiên Trường tối 9/8. Đình Bắc là người ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bóng ngành Công an. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở cấp CLB của tiền đạo sinh năm 2004 sau khi hồi phục chấn thương.

Với việc mang về danh hiệu Siêu cúp, CAHN hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình ở đấu trường quốc nội. Theo Đình Bắc, đây sẽ là động lực để anh và các đồng đội cố gắng, phấn đấu và giành mọi chức vô địch ở mùa giải 2025/26.

Anh chia sẻ thêm: “HLV Mano Polking tôn trọng mọi đối thủ và ông luôn nói rằng tất cả CLB ở V.League đều rất mạnh và sẽ rất khó khăn với CAHN. Tuy nhiên, đội bóng chúng tôi sẽ làm sao thi đấu thật tốt để đem đến những trận đấu hay để mang về thành tích cho CLB cũng như khán giả”.

Sau trận đấu Siêu cúp, CAHN sẽ chuẩn bị cho V.League mùa 2025/26. Trận đấu mở màn, thầy trò HLV Mano Polking sẽ đối đầu với Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng sẽ là màn ra mắt của các tân binh đội bóng như Brandon Ly, Stefan Mauk - những cầu thủ ngồi làm khán giả ở trận đấu hôm nay.