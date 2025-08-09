Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chu Thanh Huyền nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính truyền thông

  • Thứ bảy, 9/8/2025 18:53 (GMT+7)
Xuất hiện tại sân Thiên Trường cổ vũ Quang Hải, Chu Thanh Huyền thu hút mọi ánh nhìn với nụ cười tươi và phong cách giản dị nhưng cuốn hút.

Chu Thanh Huyền nhí nhảnh khi thấy máy ảnh hướng về phía mình.

Chiều 9/8, trên khán đài sân Thiên Trường, nàng WAGs Chu Thanh Huyền – bà xã của Quang Hải trở thành tâm điểm chú ý khi theo dõi trận tranh Siêu Cúp Quốc gia giữa CAHN và Nam Định. Giữ nguyên phong cách quen thuộc, cô lựa chọn áo phông phối màu đơn giản, tóc búi cao gọn gàng và lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Khi nhận thấy ống kính truyền thông hướng về phía mình, Chu Thanh Huyền không ngần ngại nở nụ cười rạng rỡ, liên tục tạo dáng đầy nhí nhảnh. Sự thân thiện và gần gũi của nàng WAGs sinh năm 2000 khiến không khí trên khán đài thêm phần sôi động.

Chu Thanh Huyền vốn là một trong những nàng WAGs đình đám nhất của bóng đá Việt Nam. Trước khi kết hôn, cô đã được biết đến là một gương mặt có tiếng trong cộng đồng mạng nhờ công việc kinh doanh online. Tháng 4/2024, cô chính thức “về chung một nhà” với Quang Hải. Hôn lễ đình đám của cặp đôi thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Từ khi trở thành vợ cầu thủ nổi tiếng, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống gia đình hạnh phúc và sang trọng. Cặp đôi hiện đã có một bé trai kháu khỉnh, tên thân mật là Lido. Dù bận rộn với công việc kinh doanh cũng như chăm sóc cho con trai nhưng Chu Thanh Huyền luôn sắp xếp thời gian và có mặt trong những trận đấu mà Quang Hải tham dự.

