HLV Vũ Hồng Việt: 'Nam Định sẽ giữ cúp ở lại Thiên Trường'

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và lực lượng để chuẩn bị cho trận Siêu cúp Quốc gia với CAHN.

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẽ giữ cúp lại ở sân Thiên Trường.

"Hiện tại, chúng tôi hoàn tất sự chuẩn bị cho mùa giải mới, gần nhất là trận Siêu cúp ngày mai. Vừa qua, CLB tập trung nâng cao thể lực với các đợt tập huấn tại Phú Yên và Hàn Quốc. Đội thi đấu ba trận giao hữu chất lượng, qua đó hoàn thiện các mảng chuyên môn cần thiết. Các cầu thủ làm việc rất nghiêm túc để sẵn sàng bước vào mùa giải. Chúng tôi sẽ giữ cúp ở lại”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ trong buổi họp báo trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia chiều 8/8.

Về nhân sự, ông cho biết đội bóng thành Nam bổ sung một số gương mặt mới, trong đó đáng chú ý có trung vệ Văn Tới, tiền vệ A Mít và ba ngoại binh. "Đây là những cầu thủ có chuyên môn phù hợp với lối chơi tôi đang xây dựng. Còn đội hình thi đấu ngày mai, các bạn sẽ biết khi ra sân", HLV Vũ Hồng Việt nói tiếp.

Đánh giá về áp lực trước trận đấu, nhà cầm quân sinh năm 1979 cho rằng đây là điều không thể tránh khỏi. "Mỗi giải, mỗi trận đấu đều có áp lực riêng. Nhưng khi vượt qua áp lực, thành công mới tỏa sáng. Vì vậy, trước mỗi giải và mỗi trận, chúng tôi luôn tập trung tối đa, cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra”.

Về phần mình, thủ môn Trần Nguyên Mạnh nhận định CAHN là đối thủ rất mạnh: "Họ có nhiều sự bổ sung chất lượng. Trận thua 0-3 năm ngoái là một bài học lớn cho chúng tôi. Toàn đội đã nhìn nhận, rút kinh nghiệm và khắc phục những điểm chưa tốt. Lần này, chúng tôi tập trung tối đa theo chỉ đạo của ban huấn luyện và quyết tâm thi đấu tốt".

Trận Siêu cúp Quốc gia sẽ diễn ra lúc 18h ngày 9/8 trên sân Thiên Trường. Đây là cơ hội để Nam Định hướng tới mục tiêu giành được Siêu cúp lần thứ hai. Đồng thời đây cũng là trận đấu ra mắt chính thức của những tân binh trước đông đảo người hâm mộ.