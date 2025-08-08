HLV Polking: ‘Chúng tôi sẵn sàng giành thêm 1 danh hiệu’

Trước trận Siêu cúp Quốc gia, HLV Mano Polking và tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định CAHN đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt quyết tâm cao để khởi đầu mùa giải mới bằng một chức vô địch.

CAHN hướng tới chức vô địch đầu tiên ở mùa giải mới.

"Brandon Ly cùng các tân binh khác đang thích nghi rất nhanh. Bầu không khí tập luyện rất tích cực, và giờ chỉ còn là việc hoàn thiện chiến thuật phù hợp. Tất cả đều hào hứng trước trận đấu lớn, đối thủ mạnh, sân vận động đẹp và khán giả tuyệt vời. Hy vọng đây sẽ là một trận hấp dẫn và là cơ hội để chúng tôi giành thêm một danh hiệu", HLV Mano Polking chia sẻ trong buổi họp báo trước trận Siêu cúp Quốc gia chiều 8/8.

Nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil - Đức cho biết trước khi nhận lời dẫn dắt CAHN, ông tìm hiểu kỹ và trao đổi nhiều với ban lãnh đạo. "Tôi biết rõ nhiều cầu thủ, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh… Trước đây từng đối đầu với họ, giờ được huấn luyện họ là một thử thách thú vị. Sống ở Việt Nam, ở Hà Nội, tôi cảm thấy rất vui. Đội bóng đang tiến bộ rõ rệt, đó điều rất quan trọng với một HLV”, ông nói tiếp.

HLV của CAHN nhấn mạnh rằng đội cần những danh hiệu để đáp ứng kỳ vọng và khẳng định vị thế. "Hy vọng ngày mai sẽ là danh hiệu tiếp theo. Mùa này có nhiều đấu trường và tôi tin đội đủ mạnh để chinh phục tất cả. Chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho lãnh đạo và người hâm mộ. Bóng đá là niềm hạnh phúc, và chúng tôi sẽ cố gắng để tạo thêm lý do ăn mừng cho mọi người”, ông nói thêm.

Đánh giá về trận Siêu cúp, HLV Polking cho rằng đây là một thử thách đặc biệt: "Trận ngày mai khác hoàn toàn so với V.League. Cả hai đội đều có tân binh. Ở lần gặp trước, chúng tôi thắng 3-0 nhưng đối thủ cũng có nhiều cơ hội. Ngày mai sẽ khó khăn, nhất là khi họ có hàng chục nghìn CĐV cổ vũ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ, có kế hoạch rõ ràng, chiến thuật cụ thể và sự tự tin để giành chiến thắng”.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tự tin mang cúp vô địch về Hà Nội.

Giống HLV Polking, tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định đây là thời điểm đặc biệt với cá nhân anh và tập thể CAHN. "Đây sẽ là trận đấu đáng nhớ với cả đội. Mùa này của CAHN sẽ rất khác, và với tôi, đây là bước khởi đầu cho một mùa giải thành công hơn nữa. Mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng”, Quang Hải nói.

Tiền vệ sinh năm 1997 đánh giá cao chất lượng các tân binh. "Họ mang đến bầu không khí mới mẻ và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Tôi tin càng nhiều cầu thủ giỏi, tinh thần tập thể càng tốt. Tôi chưa thể đoán kết quả, nhưng đang rất mong chờ trận đấu", anh khép lại.

Trận Siêu cúp Quốc gia sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 9/8 trên sân Thiên Trường.