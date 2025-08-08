Trận tranh Siêu cúp của những nhà vô địch

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Nam Định và CAHN là màn đối đầu của hai nhà vô địch mang tham vọng lớn, hứa hẹn là trận cầu mở màn mùa giải không thể bỏ qua.

Nam Định có lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà.

Trong hai mùa giải liên tiếp vừa qua, Nam Định lập cú đúp vô địch V.League và chinh phục thành công Siêu cúp. Tuy nhiên, thành tích này chưa đủ để đội bóng thành Nam hài lòng với tham vọng vươn tầm cả trong nước lẫn quốc tế.

Là nhà đương kim vô địch V.League, mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là giữ danh hiệu Siêu cúp ở lại sân Thiên Trường. Xa hơn, họ muốn ghi dấu ấn ở sân chơi khu vực và châu lục để nâng tầm uy tín, thương hiệu cho CLB.

Đối thủ của Nam Định ở trận Siêu cúp cũng không kém phần đáng gờm. CAHN bước vào mùa giải mới với tham vọng bá vương không kém. Dù đã có Cúp Quốc gia và một chức vô địch V.League kể từ khi lên hạng cách đây 4 mùa giải, CAHN vẫn thiếu một vài danh hiệu để hoàn thiện bộ sưu tập và khẳng định bản lĩnh.

Sức mạnh của cả hai đội được xây dựng trên nền tảng nhân sự đáng nể. Nam Định giữ được sự ổn định về lực lượng, chỉ gia cố một vài vị trí cần thiết.

Những tân binh như trung vệ Văn Tới hay tiền vệ A Mít được trao niềm tin để hòa nhập vào bộ khung mà HLV Vũ Hồng Việt xây dựng. Đáng chú ý là hai ngoại binh chất lượng Njabulo Blom và Kyle Hudlin, những gương mặt này để lại dấu ấn trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, và có thể là mấu chốt trên tuyến trên cho đội bóng thành Nam.

Với CAHN, đội bóng ngành Công an không chỉ giữ nguyên bộ khung trụ cột mà còn gia cố đáng kể chiều sâu đội hình bằng loạt tân binh chất lượng. Những gương mặt như hậu vệ Adou Minh, tiền vệ Việt kiều Brandon Ly, trung vệ trẻ Lý Đức hay bản hợp đồng mới nhất Stefan Mauk mang đến sự kết hợp giữa kinh nghiệm trận mạc và sức trẻ nhiệt huyết. Các bổ sung này giúp CAHN gia tăng sức cạnh tranh đồng thời là cơ hội để HLV Mano Polking triển khai nhiều phương án chiến thuật nhằm xoay tua và ứng biến trong mùa giải mới.

CAHN có những sự bổ sung chất lượng hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho Nam Định.

Về phong cách, Nam Định sở hữu lối chơi có tổ chức, vận hành nhịp nhàng hơn nhờ sự ổn định nhân sự. HLV Vũ Hồng Việt có nhiều lựa chọn để triển khai cả phòng ngự chặt lẫn phản công sắc bén. CAHN thì được kỳ vọng chơi đa dạng và giàu đột biến hơn nhờ những tân binh mang kỹ năng cá nhân tốt và khả năng thích ứng nhanh.

Nói về thành tích, trong 5 lần đối đầu gần nhất của hai đội, Nam Định có 1 trận thắng, 2 hòa và thua 2. Chính vì vậy, trận Siêu cúp trở thành phép thử quan trọng để kiểm chứng sự vận hành chiến thuật và bản lĩnh tinh thần trước một mùa giải dài phía trước của đội bóng thành Nam.

Về mặt tinh thần, Nam Định có lợi thế sân nhà Thiên Trường, nơi luôn bùng nổ bởi lượng CĐV cuồng nhiệt. Sức nóng từ khán giả có thể là điểm cộng lớn cho đội chủ nhà, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai các cầu thủ trách nhiệm phải chứng minh bản lĩnh.

Trận Siêu cúp Quốc gia không chỉ là trận mở màn mùa giải mới, mà còn là màn đối đầu giữa hai bộ máy được thiết kế để chinh phục những mục tiêu lớn. Nam Định có sự ổn định và lợi thế sân nhà, CAHN có chiều sâu lực lượng và những tân binh chất lượng. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến một cuộc so tài cân tài cân sức.

Trận Siêu cúp giữa Nam Định và CAHN sẽ diễn ra lúc 18h ngày 9/8.