Harry Kane tham vấn cho một Việt kiều tới V.League

Harry Kane đưa ra lời khuyên cho tiền đạo Lee Williams trước khi Việt kiều này về nước.

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams được cho là đang thử việc tại một CLB ở V.League. Được biết, đây là một đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng ở miền Bắc.

Tuy nhiên, thương vụ của tiền đạo này gây chú ý bởi mối liên hệ đặc biệt giữa anh và Harry Kane. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tiền đạo 20 tuổi này có mối quan hệ thân thiết với đội trưởng tuyển Anh. Trước khi nhận lời sang Việt Nam thi đấu, Lee Williams đã tham khảo ý kiến của Kane. Sự động viên từ chân sút đang khoác áo Bayern Munich góp phần giúp anh tự tin chọn V.League là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Ngoài Harry Kane, Lee Williams còn nhận được lời khuyên từ người thầy cũ – cựu danh thủ Robbie Fowler. Từng thi đấu ở Thái Lan trong màu áo Muangthong United mùa 2011/12, Fowler có nhiều kinh nghiệm về môi trường bóng đá Đông Nam Á. Ông đã chia sẻ với học trò về cách thích nghi khi chơi bóng tại khu vực này.

Lee Williams có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Theo chuyên trang Transfermarkt, anh thi đấu cho Warrington mùa 2024/25 theo dạng cho mượn từ Stockport County tại giải hạng 6 Anh. Ở đội bóng này, Lee Williams ra sân 16 trận, trong đó có 12 lần đá chính, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.

Tiền đạo cao 1,90 m hiện chưa có quốc tịch Việt Nam nên khó có cơ hội góp mặt tại SEA Games 33. Lee Williams mới 20 tuổi, anh vẫn còn nhiều thời gian và hoàn toàn có thể được triệu tập ở kỳ SEA Games sau nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi.