U22 Singapore có thể không dự SEA Games 33

U22 Singapore đối mặt nguy cơ không được dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay, sau khi bị Hội đồng Olympic quốc gia gạch tên đội khỏi danh sách sơ bộ.

U23 Singapore trước nguy cơ không thể dự SEA Games 33. Ảnh: FAS.

Hội đồng Olympic Singapore vừa công bố danh sách sơ bộ các VĐV dự SEA Games 33, trong đó không có tên các đội tuyển U22 nam, tuyển nữ cũng như hai đội tuyển futsal. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng từ Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS). Cơ quan này cho rằng danh sách cần được xem xét lại và kêu gọi đưa các đội tuyển bóng đá trở lại danh sách tham dự đại hội.

Chủ tịch FAS, ông Forrest Li, khẳng định với truyền thông vẫn còn cơ hội để bóng đá Singapore góp mặt tại SEA Games 33. Bởi đây là sân chơi quan trọng trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ cũng như là món ăn tinh thần của người hâm mộ.

Theo kế hoạch, ngày 15/8, Hội đồng Olympic Singapore sẽ họp để chốt danh sách chính thức các môn thể thao góp mặt ở kỳ đại hội tại Thái Lan. Trong thời gian chờ đợi, FAS được cho là sẽ nỗ lực thuyết phục cơ quan thể thao quốc gia thay đổi quyết định. Nếu thất bại, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1969, bóng đá nam Singapore vắng mặt tại SEA Games.

Nguyên nhân khiến Hội đồng Olympic Singapore cân nhắc loại bóng đá khỏi danh sách là do thành tích yếu kém của môn thể thao này trong suốt một thập kỷ qua. Truyền thông địa phương cho biết, đội U22 Singapore hiện bị đánh giá là không đủ năng lực cạnh tranh ở đấu trường khu vực, trong bối cảnh bóng đá trẻ nước này đang rơi vào khủng hoảng.

Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, U22 Singapore chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận vòng bảng. Đặc biệt, thất bại 0-7 trước Malaysia trở thành trận thua đậm nhất trong lịch sử đội bóng tại SEA Games kể từ khi giải giới hạn độ tuổi vào năm 2001. Trận thua đó cũng nối dài chuỗi 10 năm không vượt qua vòng bảng của bóng đá nam Singapore.

Ngay sau kỳ SEA Games thất bại, FAS từng công bố kế hoạch cải tổ toàn diện với 10 khuyến nghị, trong đó có việc cam kết tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu tại giải VĐQG Singapore (SPL). Tuy nhiên, SPL ngày càng mất sức hút và không còn là bệ phóng hiệu quả cho lứa cầu thủ U22. Sự sa sút tiếp tục được thể hiện khi Singapore không cử đội tham dự Giải U23 Đông Nam Á gần nhất.