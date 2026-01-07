Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 7/1/2026 07:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Man City đàm phán và nhanh chóng chốt xong thương vụ bom tấn từ Bournemouth.

chuyen nhuong anh 1

Dù được MU liên hệ trước, Antoine Semenyo lại đồng ý gia nhập tập thể ổn định và mạnh mẽ hơn là Man City. CLB chủ sân Etihad sẽ chi đến 70 triệu euro để sở hữu cầu thủ chạy cánh người Ghana.
chuyen nhuong anh 2

Liam Rosenior rời Strasbourg để nhận công tác huấn luyện tại Chelsea theo hợp đồng có thời hạn 6 năm rưỡi. Chiến lược gia 41 tuổi có trận ra mắt người hâm mộ trước Fulham vào ngày 7/1.
chuyen nhuong anh 3

Sau khi trở về từ Portsmouth, cầu thủ 19 tuổi người Hàn Quốc, Yang Min-hyeok tiếp tục được Tottenham đẩy đi dưới dạng cho mượn đến Coventry, CLB đang được dẫn dắt bởi huyền thoại Frank Lampard.
chuyen nhuong anh 4

Eiran Cashin rời Brighton để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn tại giải hạng Nhất Anh trong màu áo Blackburn. Hợp đồng của hậu vệ 21 tuổi có thời hạn đến cuối mùa.
chuyen nhuong anh 5

Chân sút từng khuấy đảo châu Âu một thời, Wissam Ben Yedder gia nhập đội bóng ở giải Morocco, Wydad Casablanca từ Sakaryaspor theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026, mức phí không được tiết lộ.
chuyen nhuong anh 6

Do không tìm được chỗ đứng tại sân The Light, Timothee Pembele được Sunderland tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở Ligue 1 trong màu áo Le Havre.
chuyen nhuong anh 7

Jahmai Simpson-Pusey, trung vệ 20 tuổi, cao 1,87 m được Man City đem cho Cologne mượn đến hết mùa giải năm nay, không kèm tùy chọn mua đứt.

