Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ ba, 6/1/2026 08:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona đón Joao Cancelo trở lại sau khi cầu thủ này bị HLV Simone Inzaghi loại khỏi kế hoạch.

chuyen nhuong anh 1

Sau khi bị gạt khỏi kế hoạch ở Al Hilal, Joao Cancelo trở lại khoác áo Barceloa dưới dạng cho mượn. CLB chủ sân Camp Nou sẽ chi trả khoản lương 4 triệu euro cho cầu thủ người Bồ Đào Nha.
chuyen nhuong anh 2

Thay vì chiêu mộ tân binh đắt giá trong phiên chợ giữa mùa, Man City lựa chọn kết thúc sớm hợp đồng cho mượn của Max Alleyne tại Watford để thay thế Josko Gvardiol vừa chấn thương nặng. Cầu thủ 20 tuổi sẽ trở lại Etihad để tham gia cùng đội hình chính của Pep Guardiola.
chuyen nhuong anh 3

Ngôi sao từng khoác áo Southampton, Sofiane Boufal rời Union SG sau 2 năm. Anh ra sân 40 trận mà không ghi bàn nào tại giải vô địch quốc gia Bỉ.
chuyen nhuong anh 4

Tài năng trẻ người Mỹ, Cole Campbell tạm chia tay Dortmund để khoác áo Hoffenheim dưới dạng cho mượn đến cuối mùa, kèm mức phí mượn 1,5 triệu euro.
chuyen nhuong anh 5

Tiền đạo cánh 27 tuổi, Emil Hansson rời Birmingham để chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan cho CLB Excelsior theo dạng tự do.
chuyen nhuong anh 6

Sampdoria, CLB đang thi đấu tại Serie B, mượn Tjas Begic từ Parma đến cuối mùa, kèm tùy chọn mua đứt cầu thủ chạy cánh 22 tuổi nếu có nhiều đóng góp.
chuyen nhuong anh 7

Lucas Villalba rời Uruguay để chuyển sang thi đấu cho Botafogo. CLB Brazil đã chi 2,8 triệu euro để sở hữu chân chạy cánh 24 tuổi.

Gabriel Barbosa trở thành đồng đội của Neymar tại Santos trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Duy Anh

