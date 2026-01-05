7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Gabriel Barbosa, tiền đạo từng khoác áo Inter, rời Cruzeiro để gia nhập Santos, đội bóng của Neymar theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối năm 2026.
|
Serge Aurier (đứng giữa), cựu hậu vệ từng chơi cho PSG, Tottenham, bị Persepolis ở giải VĐQG Iran chấm dứt hợp đồng ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa do đóng góp ít ỏi.
|
Tomoya Ando, trung vệ 26 tuổi người Nhật Bản, rời Avispa Fukuoka, gia nhập St Pauli tại Bundeslia theo hợp đồng có mức phí không được tiết lộ.
|
Ali Ahmed, tiền vệ cánh người Canada, gia nhập Norwich từ Vancouver với giá 2 triệu euro. Anh sẽ khoác áo "Chim hoàng yến" trong 3 mùa giải, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.
|
Sporting Lisbon chi đến 17 triệu euro (14 triệu euro phí chuyển nhượng cùng 3 triệu phụ phí) để sở hữu tiền vệ tấn công 19 tuổi, Luis Guilherme từ West Ham. Hợp đồng của sao trẻ người Brazil có thời hạn đến năm 2030.
|
Thay vì vung tiền kích nổ bom tấn, Al Ahli, nhà đương kim vô địch châu Á, đầu tư cho tương lai bằng việc chi 10 triệu euro để đón chân sút trẻ Ricardo Mathias từ Internacional.
|
Palmeiras chi 5,1 triệu euro để đón tiền vệ phòng ngự 30 tuổi Marlon Freitas từ Botafogo, đồng thời biến anh thành một trong 10 tân binh đắt nhất lịch sử CLB.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.