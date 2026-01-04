Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Old Trafford dậy sóng sau phát biểu của Amorim

  • Chủ nhật, 4/1/2026 07:35 (GMT+7)
HLV Ruben Amorim đang phát đi những tín hiệu không mấy tích cực về mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo MU, chỉ ít ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Amorim được cho nảy sinh bất đồng với ban lãnh đạo.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như dập tắt mọi hy vọng mua sắm trong tháng 1, đồng thời né tránh thẳng thừng các câu hỏi liên quan đến vai trò của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox trong việc phủ quyết những mục tiêu chuyển nhượng.

Khi được hỏi trực diện, Amorim chỉ đáp ngắn gọn, đầy ẩn ý: "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Các bạn đủ thông minh để hiểu". Thái độ cáu gắt bất thường trong các buổi họp báo gần đây khiến dư luận tin rằng đã xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng xoay quanh kế hoạch nhân sự.

Trước đó, Amorim thừa nhận ông dần chấp nhận thực tế rằng MU không thể đáp ứng những yêu cầu lý tưởng để vận hành sơ đồ 3-4-3 ưa thích. "Muốn chơi hoàn hảo, bạn cần rất nhiều tiền và thời gian. Tôi bắt đầu hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra. Có lẽ tôi phải thích nghi", Amorim nói vào đêm Giáng sinh.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đứng thứ 6 Premier League, tình hình nhân sự càng khiến áp lực đè nặng lên vai HLV 40 tuổi. Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo chấn thương, trong khi Mbeumo, Amad và Mazraoui vắng mặt vì AFCON. Băng ghế dự bị của MU ở trận hòa Wolves thậm chí có độ tuổi trung bình chỉ 20.

Dù các cuộc trao đổi giữa Amorim và lãnh đạo CLB được cho là đã diễn ra trong tuần này, khả năng chi tiêu vào tháng 1 gần như bằng không. MU ưu tiên mục tiêu dài hạn cho mùa hè, đồng thời không muốn bán thêm cầu thủ.

Sự căng thẳng xuất hiện ngay trước chuyến làm khách đầy rủi ro tới Elland Road vào tối 4/1, khi Leeds đang có phong độ ấn tượng. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, bầu không khí tại Old Trafford có nguy cơ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

MU nhận câu trả lời trong vụ Baleba

Brighton kiên quyết giữ chân Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp MU xem tiền vệ này là mục tiêu hàng đầu.

57 phút trước

MU sẵn sàng nổ 'bom tấn' 100 triệu bảng

MU được cho là không ngồi yên chờ đợi khi bất ngờ thăm dò khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton ngay trong tháng 1.

13 giờ trước

Một năm để Amorim thay đổi MU

Từ vị trí thứ 14 đầy xấu hổ đầu năm 2025 đến cuộc đua Champions League đầu năm 2026, MU đang trải qua hành trình hồi sinh rõ nét nhất kể từ thời hậu Sir Alex.

21 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

