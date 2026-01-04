Old Trafford dậy sóng sau phát biểu của Amorim

HLV Ruben Amorim đang phát đi những tín hiệu không mấy tích cực về mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo MU, chỉ ít ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Amorim được cho nảy sinh bất đồng với ban lãnh đạo.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như dập tắt mọi hy vọng mua sắm trong tháng 1, đồng thời né tránh thẳng thừng các câu hỏi liên quan đến vai trò của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox trong việc phủ quyết những mục tiêu chuyển nhượng.

Khi được hỏi trực diện, Amorim chỉ đáp ngắn gọn, đầy ẩn ý: "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Các bạn đủ thông minh để hiểu". Thái độ cáu gắt bất thường trong các buổi họp báo gần đây khiến dư luận tin rằng đã xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng xoay quanh kế hoạch nhân sự.

Trước đó, Amorim thừa nhận ông dần chấp nhận thực tế rằng MU không thể đáp ứng những yêu cầu lý tưởng để vận hành sơ đồ 3-4-3 ưa thích. "Muốn chơi hoàn hảo, bạn cần rất nhiều tiền và thời gian. Tôi bắt đầu hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra. Có lẽ tôi phải thích nghi", Amorim nói vào đêm Giáng sinh.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đứng thứ 6 Premier League, tình hình nhân sự càng khiến áp lực đè nặng lên vai HLV 40 tuổi. Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo chấn thương, trong khi Mbeumo, Amad và Mazraoui vắng mặt vì AFCON. Băng ghế dự bị của MU ở trận hòa Wolves thậm chí có độ tuổi trung bình chỉ 20.

Dù các cuộc trao đổi giữa Amorim và lãnh đạo CLB được cho là đã diễn ra trong tuần này, khả năng chi tiêu vào tháng 1 gần như bằng không. MU ưu tiên mục tiêu dài hạn cho mùa hè, đồng thời không muốn bán thêm cầu thủ.

Sự căng thẳng xuất hiện ngay trước chuyến làm khách đầy rủi ro tới Elland Road vào tối 4/1, khi Leeds đang có phong độ ấn tượng. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, bầu không khí tại Old Trafford có nguy cơ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.