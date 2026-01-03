Một năm để Amorim thay đổi MU

Từ vị trí thứ 14 đầy xấu hổ đầu năm 2025 đến cuộc đua Champions League đầu năm 2026, MU đang trải qua hành trình hồi sinh rõ nét nhất kể từ thời hậu Sir Alex.

Ruben Amorim đang cố gắng cải thiện thành tích cho MU.

Ngày 2/1/2025, bảng xếp hạng Premier League là tấm gương phản chiếu nỗi bế tắc ở Old Trafford. MU đứng thứ 14 với 22 điểm sau 19 vòng, chơi thứ bóng đá rời rạc và không có cảm giác của một đội bóng lớn.

Những trận thắng hiếm hoi cũng mang dáng dấp may mắn hơn là thuyết phục. Sự hỗn loạn trong lối chơi khiến các cầu thủ như bị cuốn vào một vòng xoáy vô định.

Ruben Amorim đến không phải như một vị cứu tinh hào nhoáng. Ông mang theo một triết lý đơn giản: tạo ra cấu trúc trước khi đòi hỏi kết quả.

Trong những tháng đầu, MU không bùng nổ, thậm chí còn chấp nhận những kết quả xấu. Nhưng từng chút một, Amorim “dọn rác” cho hệ thống. Những cầu thủ không phù hợp bị đẩy ra khỏi guồng quay. Những vai trò mơ hồ được xác định lại.

Dưới thời Amorim, MU không còn lao lên trong vô thức hay phòng ngự theo phản xạ.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách MU kiểm soát trận đấu. Dưới thời Amorim, họ không còn lao lên trong vô thức hay phòng ngự theo phản xạ. Mọi pha triển khai đều có trật tự. Hàng tiền vệ giữ vị trí tốt hơn. Các hậu vệ biết khi nào dâng cao, khi nào lùi sâu. Sự ổn định dần trở thành nền tảng.

Đến ngày 2/1/2026, bảng xếp hạng lại kể một câu chuyện khác. Manchester United đứng thứ 6, ở ngay sát nhóm dự Champions League. Không còn cảm giác “ăn may” trong mỗi chiến thắng. MU lúc này biết cách bảo vệ lợi thế, biết kết liễu đối thủ và biết chịu đựng khi bị ép sân.

Hành trình đó cho thấy Amorim không sửa MU bằng những phát biểu mạnh miệng hay các bản hợp đồng hào nhoáng. Ông sửa đội bóng bằng thói quen, bằng kỷ luật và bằng việc chấp nhận đau đớn trong ngắn hạn. Những trận thua đầu tiên không bị che giấu. Chúng được dùng làm bài học.

Tất nhiên, MU vẫn chưa trở lại vị thế vốn có. Khoảng cách với nhóm vô địch còn rõ rệt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cảm giác hy vọng đã quay về Old Trafford. Sau nhiều năm loay hoay giữa những cuộc cách mạng nửa vời, lần đầu tiên người ta thấy một lộ trình rõ ràng.

Một năm không đủ để xây dựng đế chế. Nhưng đủ để nhận ra Ruben Amorim đang làm đúng điều mà Manchester United cần nhất: biến hỗn loạn thành hệ thống, biến hoài nghi thành niềm tin. Và đó mới là nền móng thực sự cho một cuộc trở lại dài hơi.