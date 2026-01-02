Rõ khả năng Maresca thay Amorim ở MU

Những đồn đoán xoay quanh khả năng Enzo Maresca thay Ruben Amorim trên băng ghế huấn luyện MU lan rộng, đặc biệt sau khi chiến lược gia người Italy bất ngờ bị Chelsea sa thải.

MU không có bất kỳ liên hệ nào với HLV Maresca.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" tiếp tục gây thất vọng dưới thời Amorim, một bộ phận người hâm mộ nhanh chóng kêu gọi ban lãnh đạo Old Trafford tận dụng cơ hội để đưa Maresca về tiếp quản đội bóng.

Sự kỳ vọng không phải không có cơ sở. Maresca từng có thời gian làm việc tại Man City, qua đó xây dựng mối quan hệ thân thiết với Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox và CEO Omar Berrada. Đây là hai nhân vật hiện giữ vai trò quan trọng trong bộ máy điều hành ở MU. Chính mối liên hệ này thổi bùng làn sóng suy đoán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định MU hoàn toàn chưa có bất kỳ động thái nào tiếp cận Maresca. Nhà báo người Italy cho hay ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn đặt niềm tin vào Amorim và chưa hề cân nhắc phương án thay đổi trên băng ghế chỉ đạo ở thời điểm hiện tại.

Thông tin phần nào dập tắt kỳ vọng của những cổ động viên đang mong chờ một cuộc thay tướng sớm tại Old Trafford. Dù áp lực dành cho Amorim là không nhỏ sau những kết quả thiếu thuyết phục, tập đoàn INEOS cho thấy sự kiên nhẫn và nhất quán trong chiến lược dài hạn.

Ngược lại, Chelsea được cho là sẽ bổ nhiệm HLV Liam Rosenior của Strasbourg để ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge.