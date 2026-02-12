Cú sốc với Bellingham

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jude Bellingham khiến Real Madrid lo lắng khi tình trạng chấn thương được xác định nghiêm trọng hơn dự kiến.

Bellingham có thể nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng.

Ban đầu, tiền vệ người Anh được cho là chỉ phải nghỉ khoảng 1 tháng sau khi rời sân sớm ở trận thắng Rayo Vallecano 2-1 hôm 1/2. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra mới nhất cho thấy anh có thể vắng mặt tới 2 tháng, tạo ra thách thức cực lớn cho HLV Alvaro Arbeloa trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Bellingham chấn thương chỉ sau 10 phút ở trận derby với Rayo. Sau pha tăng tốc xuống sát đường biên ngang, cầu thủ 22 tuổi bất ngờ khựng lại và ôm mặt sau đùi trái. Anh lập tức ngã xuống sân, tỏ rõ vẻ đau đớn và lo lắng. Các bác sĩ xác định Bellingham bị tổn thương cơ bán gân ở chân trái.

Kết quả kiểm tra ban đầu mang lại chút hy vọng khi thời gian hồi phục được ước tính khoảng 4 tuần. Tuy nhiên, nội bộ Real ngày càng lo ngại mốc thời gian có thể kéo dài gấp đôi. Với dạng chấn thương gân kheo dễ tái phát, đội ngũ y tế của Real vốn rất thận trọng.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Bellingham sẽ vắng mặt tới giữa tháng 4. Anh có thể bỏ lỡ hàng loạt trận quan trọng trước Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo, Elche và đặc biệt là derby Madrid với Atletico Madrid ở La Liga.

Không chỉ vậy, Bellingham chắc chắn không kịp dự 2 lượt trận play-off Champions League gặp Benfica. Ngay cả khi vượt qua đại diện Bồ Đào Nha, Real cũng có thể tiếp tục thiếu vắng cầu thủ người Anh ở vòng 1/8.

Với 6 bàn sau 28 trận mùa này, Bellingham vẫn là hạt nhân trong lối chơi của "Los Blancos". Việc anh vắng mặt dài hạn đặt HLV Arbeloa vào bài toán khó đúng thời điểm nhạy cảm nhất mùa giải.

