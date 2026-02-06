Bellingham nhận cảnh báo

Jude Bellingham được HLV Tuchel thông báo rằng tiền vệ này không còn được đảm bảo suất đá chính ở đội tuyển Anh.

Bellingham từng bị cho là gây ảnh hưởng xấu đến phòng thay đồ tuyển Anh.

The Times cho hay tiền vệ của Real Madrid nhận tin dữ từ ban huấn luyện "Tam sư" ngay trong tuần này. Nếu phong độ của Bellingham không cải thiện, huấn luyện viên Thomas Tuchel dự kiến để Morgan Rogers đá chính ở World Cup 2026.

HLV tuyển Anh nhấn mạnh rằng Bellingham phải nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính ở đội hình "Tam sư", trong bối cảnh Rogers đang có phong độ ấn tượng. Thực tế, HLV Tuchel không còn đánh giá cao cậu anh nhà Bellingham trong nửa năm qua.

Nhiều thời điểm, HLV người Đức không để Jude Bellingham đá chính, thay vào đó ông để Rogers ra sân trong một số trận gần đây của tuyển Anh. Dù Bellingham từng là trụ cột dưới thời Gareth Southgate, mọi thứ thay đổi dưới thời Tuchel.

Ngoài Rogers, Bellingham còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Phil Foden hay Eberechi Eze. HLV Tuchel đang muốn tuyển Anh chơi tập thể hơn, ưu tiên hiệu suất và sự cân bằng đội hình thay vì danh tiếng cá nhân.

Bellingham cần chứng minh bản thân qua phong độ ở Real Madrid và các trận quốc tế sắp tới để lấy lại vị trí vững chắc trước thềm World Cup 2026. Thời gian qua, Bellingham trở thành tâm điểm tranh cãi tại Tây Ban Nha khi bị phê phán gay gắt, trong bối cảnh Real Madrid chơi sa sút.

Báo chí Tây Ban Nha hướng mũi dùi chỉ trích Bellingham, cho rằng tiền vệ người Anh đang thiếu sáng tạo, thể lực và sự năng động trong những trận đấu lớn.

Marco Asensio ghi siêu phẩm từ khoảng cách gần 30 mét Hôm 3/2, Marco Asensio ghi bàn đẹp mắt giúp Fenerbahce hạ Kocaelispor với tỷ số 2-0 thuộc vòng 20 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.