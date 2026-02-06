Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Giọt nước tràn ly khiến Ronaldo nổi loạn

  • Thứ sáu, 6/2/2026 17:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Al Nassr gần như hoàn tất tới 6 bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa năm nay. Tuy nhiên, các thương vụ này đột ngột bị tạm dừng, khiến Cristiano Ronaldo phẫn nộ.

Cristiano Ronaldo sẵn sàng rời Al Nassr ngay trong hè 2026.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Jose Semedo và Simão Coutinho, hai quan chức người Bồ Đào Nha giữ vai trò CEO và Giám đốc Thể thao Al Nassr, lên kế hoạch mang về 6 tân binh cho câu lạc bộ.

Họ tiến sát các thương vụ này và chỉ cần cái gật đầu từ giới chủ Saudi Arabia để hoàn tất chuyển nhượng. Theo Gulf Times, đội ngũ điều hành của Al Nassr đạt thỏa thuận chiêu mộ ba ngoại binh đẳng cấp cao, cùng với ba tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia khác.

Tuy nhiên, đến phút chót, cả 6 thương vụ này bị tạm dừng, đồng thời quyền hạn của hai nhà quản lý ngoại quốc này cũng bị hạ cấp. Chính điều này đẩy Ronaldo đến quyết định từ chối ra sân thi đấu.

Việc tạm dừng các thỏa thuận và thu hồi quyền hạn của Semedo cùng Coutinho sau đó gây ra nhiều tranh cãi nội bộ tại Al Nassr, đặc biệt liên quan đến Quỹ Đầu tư Công (PIF), đơn vị sở hữu và quản lý câu lạc bộ.

Khi phiên chợ giữa mùa khép lại, Al Nassr chỉ mang về một cầu thủ trẻ người Iraq là Hayder Abdulkareem. Trong khi các đối thủ như Al Hilal có được những bản hợp đồng đáng chú ý hơn, chẳng hạn như Karim Benzema.

Để phản đối PIF, Ronaldo sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đại chiến giữa Al Nassr và Al Ittihad vào ngày 7/2. Nội bộ Al Nassr hiện tại vẫn nỗ lực tìm tiếng nói chung với Ronaldo nhằm ổn định tình hình trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.

Benzema lên tiếng về vụ chuyển nhượng gây tranh cãi

Karim Benzema gây chú ý với phát biểu ngắn gọn về việc rời Al Ittihad, trong ngày lập hat-trick giúp Al Hilal đại thắng và giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League.

2 giờ trước

Cựu HLV tuyển Thái Lan bị sa thải sau 98 ngày

Sự ra đi chóng vánh của HLV Masatada Ishii khép lại một giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy thất vọng của BG Pathum United ở mùa giải 2025/26.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Karim Benzema Al Nassr

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Ronaldo giau co co nao? hinh anh

Ronaldo giàu có cỡ nào?

14 phút trước 19:00 6/2/2026

0

Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 41, nhưng sức ảnh hưởng chưa có dấu hiệu suy giảm. Trái lại, CR7 là một trong những vận động viên giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Ly do MU im ang trong ky chuyen nhuong thang 1 hinh anh

Lý do MU im ắng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

15 phút trước 19:00 6/2/2026

0

Sự im ắng của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng tháng 1 không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà là bước lùi cần thiết để tránh lặp lại những sai lầm cũ.

Bellingham nhan canh bao hinh anh

Bellingham nhận cảnh báo

18 phút trước 18:56 6/2/2026

0

Jude Bellingham được HLV Tuchel thông báo rằng tiền vệ này không còn được đảm bảo suất đá chính ở đội tuyển Anh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý