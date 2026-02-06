Giọt nước tràn ly khiến Ronaldo nổi loạn

Al Nassr gần như hoàn tất tới 6 bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa năm nay. Tuy nhiên, các thương vụ này đột ngột bị tạm dừng, khiến Cristiano Ronaldo phẫn nộ.

Cristiano Ronaldo sẵn sàng rời Al Nassr ngay trong hè 2026.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Jose Semedo và Simão Coutinho, hai quan chức người Bồ Đào Nha giữ vai trò CEO và Giám đốc Thể thao Al Nassr, lên kế hoạch mang về 6 tân binh cho câu lạc bộ.

Họ tiến sát các thương vụ này và chỉ cần cái gật đầu từ giới chủ Saudi Arabia để hoàn tất chuyển nhượng. Theo Gulf Times, đội ngũ điều hành của Al Nassr đạt thỏa thuận chiêu mộ ba ngoại binh đẳng cấp cao, cùng với ba tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia khác.

Tuy nhiên, đến phút chót, cả 6 thương vụ này bị tạm dừng, đồng thời quyền hạn của hai nhà quản lý ngoại quốc này cũng bị hạ cấp. Chính điều này đẩy Ronaldo đến quyết định từ chối ra sân thi đấu.

Việc tạm dừng các thỏa thuận và thu hồi quyền hạn của Semedo cùng Coutinho sau đó gây ra nhiều tranh cãi nội bộ tại Al Nassr, đặc biệt liên quan đến Quỹ Đầu tư Công (PIF), đơn vị sở hữu và quản lý câu lạc bộ.

Khi phiên chợ giữa mùa khép lại, Al Nassr chỉ mang về một cầu thủ trẻ người Iraq là Hayder Abdulkareem. Trong khi các đối thủ như Al Hilal có được những bản hợp đồng đáng chú ý hơn, chẳng hạn như Karim Benzema.

Để phản đối PIF, Ronaldo sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đại chiến giữa Al Nassr và Al Ittihad vào ngày 7/2. Nội bộ Al Nassr hiện tại vẫn nỗ lực tìm tiếng nói chung với Ronaldo nhằm ổn định tình hình trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.