Cựu HLV tuyển Thái Lan bị sa thải sau 98 ngày

Sự ra đi chóng vánh của HLV Masatada Ishii khép lại một giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy thất vọng của BG Pathum United ở mùa giải 2025/26.

HLV người Nhật Bản, Ishii chỉ gắn bó với BG Pathum United trong 98 ngày, trước khi bị ban lãnh đạo CLB quyết định sa thải. Thông tin được SNE Sports xác nhận hôm 6/1, đánh dấu một trong những nhiệm kỳ ngắn nhất của một HLV tại Thai League trong những năm gần đây.

HLV Ishii được BG Pathum bổ nhiệm vào tháng 10/2025, không lâu sau khi ông rời đội tuyển quốc gia Thái Lan. Khi đó, quyết định này nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người hâm mộ, bởi Ishii từng tạo dựng dấu ấn mạnh mẽ trong thời gian dẫn dắt Buriram United, nơi ông gặt hái nhiều thành công và được đánh giá cao về năng lực tổ chức lối chơi.

Tuy nhiên, kỳ vọng lớn nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng. Dưới sự dẫn dắt của Ishii, BG Pathum liên tiếp dừng bước ở các đấu trường quan trọng. Họ bị loại khỏi AFC Champions League Two, Thai FA Cup và mới nhất là cúp các CLB Đông Nam Á, giải đấu được xem là mục tiêu khả dĩ để cứu vãn mùa giải.

Ở lượt trận cuối vòng bảng cúp các CLB Đông Nam Á, BG Pathum chỉ có được trận hòa 1-1 trước Selangor FC. Kết quả này khiến đại diện Thái Lan không thể giành vé vào bán kết, dù ra sân với đầy đủ 11 cầu thủ và nắm quyền tự quyết. Trận đấu diễn ra trên sân MBPJ khép lại trong sự tiếc nuối, khi BG Pathum không thể tận dụng cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Với trận hòa này, Selangor FC cùng đội đầu bảng A là Buriram United giành quyền đi tiếp, còn BG Pathum phải sớm nói lời chia tay cúp các CLB Đông Nam Á. Chuỗi kết quả không đạt yêu cầu được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến ban lãnh đạo CLB đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Ishii, bất chấp thời gian làm việc chưa đầy ba tháng rưỡi.

Ở thời điểm hiện tại, cơ hội duy nhất để BG Pathum United giành danh hiệu ở mùa giải năm nay chỉ còn lại Thai League Cup. Đội bóng này lọt vào tứ kết sau chiến thắng trước Muangthong United, và đây cũng là đấu trường cuối cùng để CLB tránh một mùa giải trắng tay.

Việc sa thải Masatada Ishii cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của BG Pathum trong bối cảnh áp lực thành tích ngày càng lớn, đồng thời đặt ra dấu hỏi về định hướng lâu dài của CLB trên băng ghế huấn luyện.