FAT và HLV Ishii chưa thống nhất việc đền bù hợp đồng

Trợ lý của HLV Masatada Ishii xác nhận chiến lược gia người Nhật Bản vẫn đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) về khoản đền bù sau khi bị sa thải.

HLV Ishii chưa nhận được tiền đền bù hợp đồng từ FAT. Ảnh: FA Thailand.

“Hiện tại, vấn đề đền bù hợp đồng giữa HLV Ishii và FAT vẫn chưa được giải quyết. Hai bên đang tiếp tục đàm phán để thống nhất các điều khoản bồi thường”, ông Mitsuo Kato, trợ lý thân cận của HLV Masatada Ishii chia sẻ với Tri Thức – Znews chiều 25/10.

HLV Masatada Ishii bị FAT sa thải chiều 21/10 với lý do “không còn phù hợp” và “thành tích chưa đạt kỳ vọng”. Quyết định này khiến truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng bất ngờ bởi tuyển Thái Lan vừa có hai chiến thắng đậm trước Đài Loan (2-0 và 6-1) ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nhà cầm quân người Nhật Bản được FAT bổ nhiệm tháng 12/2023, thay thế Mano Polking. Tháng 2/2024, hợp đồng của chiến lược gia sinh năm 1967 đươc gia hạn đến tháng 8/2026.

Sau gần hai năm dẫn dắt “voi chiến”, ông Ishii cùng đội thắng 16, hòa 6 và thua 8 trong tổng cộng 30 trận. Dù kết quả không tệ, FAT vẫn quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Việc đơn phương kết thúc hợp đồng khiến phía FAT phải chi trả khoản bồi thường đáng kể cho HLV Ishii. Vụ việc giữa HLV Ishii và FAT dự kiến còn kéo dài, khi hai bên vẫn chưa đạt được tiếng nói chung về mức đền bù hợp đồng.

Theo tiết lộ của ông Mitsuo Kato, HLV Ishii hiện nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng châu Á: “Ông ấy đã có lời mời từ một số CLB ở Thai League, J.League và cả Đông Nam Á. Tuy nhiên, HLV Ishii vẫn đang cân nhắc kỹ để chọn một điểm đến phù hợp với triết lý huấn luyện của mình”.

Trợ lý đắc lực của HLV Ishii nhấn mạnh: “Sau những gì trải qua, thứ chúng tôi cần là danh dự và sự tôn trọng”.

Ngay sau khi bị sa thải, HLV Ishii cảm thấy bất mãn với cách FAT xử lý sự việc. Trên trang cá nhân, ông cho biết, sáng 21/10, ông được mời đến họp để “xem lại trận đấu với Đài Loan”. Tuy nhiên, ngay sau buổi họp, FAT bất ngờ thông báo quyết định sa thải. Sau đó, vị HLV người Nhật Bản xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến tuyển Thái Lan trên mạng xã hội. Hành động này được xem như lời khẳng định về sự thất vọng của HLV Ishii với cách hành xử của FAT.

Chỉ một ngày sau khi chia tay HLV Ishii, FAT lập tức bổ nhiệm Anthony Hudson, cựu HLV tuyển Mỹ và Bahrain, làm người kế nhiệm. Ông Hudson sẽ cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận giao hữu với Singapore ngày 13/11, trước khi tiếp tục chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 gặp Sri Lanka vào ngày 18/11 tới.