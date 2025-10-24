MU bạo chi 120 triệu euro cho 2 tân binh

MU đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Diomande vào tầm ngắm của MU.

Theo Fichajes, hai mục tiêu ưu tiên của “Quỷ đỏ” là Ousmane Diomandé và Oihan Sancet. “Quỷ đỏ” duyệt ngân sách khoảng 120 triệu euro để hoàn tất hai thương vụ này, nhằm củng cố hàng thủ và tuyến giữa vốn còn nhiều bất ổn.

Trung vệ 21 tuổi Diomande hiện khoác áo Sporting CP và được xem là một trong những tài năng phòng ngự triển vọng nhất châu Âu. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh với khả năng tranh chấp và triển khai bóng từ hàng thủ.

HLV Ruben Amorim từng dẫn dắt Diomande tại Sporting, và là người đề nghị ban lãnh đạo MU đưa anh về Old Trafford. Sporting chỉ chấp nhận để Diomande ra đi nếu nhận đủ 80 triệu euro, dù giá trị thực tế của anh chỉ vào khoảng 50 triệu euro.

Ngoài Diomande, MU cũng nhắm đến tiền vệ tấn công Oihan Sancet của Bilbao. Sancet nổi bật nhờ khả năng ghi bàn, tư duy chiến thuật sắc bén, trở thành nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Ernesto Valverde.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford có thể chi khoảng 70 triệu euro để thuyết phục Bilbao nhả người. Thương vụ này được xem là bước chuẩn bị cho khả năng Bruno Fernandes có thể chia tay CLB để sang thi đấu tại Saudi Arabia.

Để đón bộ đôi tân binh này, MU sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Arsenal, Liverpool hay Newcastle.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.