Indonesia gạch tên HLV Shin Tae-yong

Chủ tịch PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) - Erick Thohir - khẳng định rằng cựu HLV trưởng Shin Tae-yong sẽ không trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trong tương lai.

HLV Shin khó trở lại Indonesia.

Trong phát biểu mới nhất, ông Thohir cho biết ban lãnh đạo PSSI loại HLV Shin khỏi danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. “Shin Tae-yong đã là chuyện quá khứ. Khả năng ông ấy trở lại là 0%", ông Thohir nói trong cuộc họp hôm 23/10.

Ông Thohir cũng nói rõ ban điều hành PSSI muốn mang đến một HLV trưởng mới có thể thực hiện chiến lược phát triển đội tuyển quốc gia một cách toàn diện hơn, thay vì chỉ quay lại với những giải pháp cũ. Đây là một phần lý do khiến HLV Shin bị gạch tên.

Việc tìm kiếm HLV mới vẫn đang là một ẩn số lớn với PSSI và người hâm mộ Indonesia. Các nguồn tin cho biết danh sách ứng viên đang được cân nhắc gồm nhiều tên tuổi lớn ở châu Âu, đặc biệt là tại Hà Lan. Quá trình tuyển chọn sẽ được tiến hành kỹ lưỡng.

Hôm 21/10, báo chí Indonesia cho biết Frank de Boer là ứng viên sáng giá dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Trong quá khứ, cựu danh thủ người Hà Lan từng dẫn dắt Inter Milan dưới thời ông Thohir.

Sau khi sa thải Patrick Kluivert, ông Thohir nhấn mạnh rằng bóng đá Indonesia “vẫn sẽ tiếp tục chiến lược sử dụng chất xám từ Hà Lan”, với dàn cầu thủ nhập tịch và các HLV đẳng cấp đến từ xứ sở hoa tulip.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.