MU nhận sai trong vụ Zirkzee

Đội ngũ điều hành Manchester United thừa nhận việc chiêu mộ Joshua Zirkzee từ Bologna mùa hè năm ngoái với giá 36,5 triệu bảng có thể là một sai lầm chiến lược.

Việc "hy sinh" Zirkzee có thể là một phần trong chiến lược tái thiết của Amorim.

Theo The Times, huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim không coi Zirkzee là một tiền đạo cắm (số 9) lý tưởng cho MU, khi đánh giá và cầu thủ thiếu sức mạnh cần thiết để dẫn dắt hàng công. Điều này dẫn đến việc cầu thủ người Hà Lan bị gạt ra ngoài lề đội hình.

Zirkzee, 24 tuổi, từng được kỳ vọng sẽ là bản hợp đồng thông minh đầu tiên dưới thời INEOS – tập đoàn tiếp quản bộ phận bóng đá của "Quỷ đỏ" vào năm ngoái. Anh có khởi đầu ấn tượng với bàn thắng muộn quyết định vào lưới Fulham ngay trận ra mắt tại Premier League. Tuy nhiên, phong độ của Zirkzee nhanh chóng lao dốc.

Từ đầu mùa, anh ra sân nhỏ giọt, thường xuyên ngồi dự bị và chưa có cơ hội thể hiện đúng giá trị. Điều này khiến ban lãnh đạo Manchester United bắt đầu "hối hận". HLV Amorim, người tiếp quản ghế nóng từ tháng 11/2024, đã thử nghiệm Zirkzee ở vị trí tiền vệ tấn công thay vì trung phong, và anh cho thấy dấu hiệu cải thiện với khả năng rê bóng và những khoảnh khắc sáng tạo.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kiên quyết rằng Zirkzee không phù hợp với vai trò dẫn dắt hàng công trong sơ đồ 3-4-2-1 đặc trưng của ông. Bản thân Zirkzee cũng cảm thấy cực kỳ thất vọng với tình hình hiện tại của mình. Cầu thủ người Hà Lan coi việc rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là điều "hoàn toàn cần thiết", nếu anh muốn giành lại cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

West Ham United đang dẫn đầu cuộc đua với lời đề nghị cho mượn đến hết mùa, theo sau là AS Roma và một số CLB Italy khác. Juventus từng quan tâm nhưng đã rút lui.