Đội bóng khiến cả Champions League dè chừng

  • Thứ sáu, 24/10/2025 05:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Theo dự đoán từ siêu máy tính thống kê của Opta, Arsenal nổi lên là ứng cử viên số một cho chức vô địch Champions League mùa này.

Arsenal được dự đoán soán ngôi PSG.

Thuật toán cho kết quả thầy trò Mikel Arteta có 21,13% cơ hội nâng cúp bạc châu Âu, tỷ lệ cao nhất trong số 32 đội dự giải. Dữ liệu được tính toán sau 3 trận toàn thắng của Arsenal, đặc biệt màn đè bẹp Atletico Madrid 4-0. Chuỗi thắng của "Pháo thủ" khiến cả châu Âu phải dè chừng.

Không chỉ vậy, siêu máy tính còn dự đoán Arsenal có 35,57% khả năng lọt vào chung kết, và 54,38% cơ hội góp mặt ở bán kết, cho thấy phong độ ổn định cùng sức mạnh chiến thuật đang đạt độ chín dưới thời Arteta.

Trong khi đó, ĐKVĐ PSG vẫn được đánh giá cao nhưng được dự đoán gục ngã ở chung kết. Đại diện nước Pháp có 25,59% khả năng lọt vào trận cuối cùng, song chỉ 14,03% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương.

Manchester City - nhà vô địch năm 2023 - chỉ còn 12,12% khả năng đăng quang, trong khi Liverpool tăng nhẹ cơ hội lên 12,31% sau màn hủy diệt Eintracht Frankfurt 5-1.

Xếp sau sau là những cái tên giàu truyền thống gồm Bayern Munich, Real Madrid và Inter Milan. Đáng chú ý, Tottenham vẫn có 1,34% cơ hội giành danh hiệu Champions League đầu tiên, còn Chelsea được đánh giá 11,68% khả năng vào chung kết sau chiến thắng 5-1 trước Ajax.

Ngược lại, Barcelona và Newcastle chỉ được xem là "kẻ ngoài cuộc", với tỷ lệ vô địch thấp. Dẫu vậy, như mọi mùa Champions League, bóng đá không bao giờ tuân theo công thức nên sự kịch tính hứa hẹn còn ở phía trước.

Ung vien so 1 anh 1

Cơ hội vô địch, vào chung kết và bán kết của các đội, theo Opta.

Minh Nghi

Ứng viên số 1 Ứng viên số 1 Champions League Arsenal

