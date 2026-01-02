Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rodrygo rục rịch rời Real Madrid

  • Thứ sáu, 2/1/2026 22:19 (GMT+7)
Rodrygo được cho là từng bước chuẩn bị cho khả năng rời Real Madrid, trong bối cảnh loạt ông lớn Premier League theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Brazil.

SPORT tiết lộ tiền đạo Brazil đang làm việc với hai siêu cò để tìm kiếm đại diện chuyên nghiệp hơn, thay vì để cha mình là ông Eric Goes tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Mối quan hệ giữa gia đình Rodrygo và Real Madrid được cho là xấu đi trong hơn một năm qua.

Dù không có ý định ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, Rodrygo vẫn cân nhắc nghiêm túc các phương án dài hạn. Arsenal, Man City và Liverpool đều được cho là thăm dò khả năng chiêu mộ anh từ mùa hè 2025.

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Rodrygo ngày càng cảm thấy không hài lòng với vai trò kép phụ tại sân Bernabeu. Dù gắn bó với Real từ năm 2019, sở hữu gần 300 lần ra sân cùng 70 bàn thắng, kèm nhiều danh hiệu La Liga và Champions League, ngôi sao 24 tuổi vẫn phải cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính.

Sự hiện diện của Vinicius Junior, Kylian Mbappe và Jude Bellingham khiến vị trí trên hàng công trở nên chật chội dưới thời HLV Xabi Alonso. Mùa này, Rodrygo mới có 7 lần đá chính và ghi được 2 bàn, con số chưa tương xứng với đẳng cấp của cầu thủ này.

Real Madrid chưa muốn bán. HLV Alonso nhiều lần tuyên bố đặt niềm tin vào Rodrygo, nhấn mạnh chất lượng và thái độ chuyên nghiệp của cầu thủ. Tuy vậy, tương lai của Rodrygo phụ thuộc lớn vào biến động nhân sự, đặc biệt ở khả năng Vinicius rời Bernabeu trước sự chèo kéo từ Saudi Pro League.

Nếu buộc phải chia tay Real Madrid, Rodrygo chắc chắn không thiếu bến đỗ bởi Premier League đang chờ đợi.

